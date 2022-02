Hintergrund Coronavirus Das sind die Positionen zur Impfpflicht Stand: 11.02.2022 14:43 Uhr

Impfpflicht - ja oder nein? Und für wen und ab wann? Inzwischen liegen mehrere Anträge aus dem Bundestag vor - die Positionen im Überblick.

Die Pläne für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus werden konkreter. Zwar ist weiterhin nicht klar, wann der Bundestag in die Beratungen einsteigt, geschweige denn, wann über das Gesetz abgestimmt wird - aber nach und nach kristallisieren sich die verschiedenen Positionen heraus. Einen eigenen Gesetzentwurf der Ampel-Regierung soll es nicht geben, so dass die Abgeordneten fraktionsübergreifend Vorschläge ausarbeiten müssen.

Allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren

Inhalt: Sieben Bundestagsabgeordnete der Ampel-Fraktionen legten einen Entwurf für ein "Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen" vor. Demnach sollen die Krankenkassen zunächst bis zum 15. Mai 2022 alle Erwachsenen persönlich kontaktieren und über Beratungs- und Impfmöglichkeiten informieren. Ab 1. Oktober müssen dann alle Erwachsenen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland Nachweise über drei Impfungen oder als Genesene haben und sie auf Anforderung vorlegen - bei Behörden oder der Krankenkasse.

Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann und Frauen zu Beginn der Schwangerschaft sollen ausgenommen sein. Das Gesetz soll bis 31. Dezember 2023 befristet sein und bis dahin alle drei Monate auf seine Wirksamkeit hin überprüft werden.

Begründung: Bis zur nächsten Infektionswelle zu warten, sei zu spät für vorausschauendes Handeln, argumentieren die Initiatoren. Dann ließen sich die Bevölkerung und das Gesundheitssystem wieder nur mit einschränkenden Maßnahmen schützen. Das solle mit dem Gesetz verhindert werden. "Freiheit für alle geht nur mit Solidarität von allen."

Initiatoren: Der Vorschlag stammt von den SPD-Abgeordneten Dirk Wiese, Heike Baehrens und Dagmar Schmidt, den Grünen Janosch Dahmen und Till Steffen sowie Katrin Helling-Plahr und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.

Impfpflicht ab 50 Jahren

Inhalt: Dieser Gruppenantrag liegt noch nicht vor, Eckpunkte sind aber bereits bekannt. Demnach soll es ein verpflichtendes professionelles und persönliches Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften geben. Sollte damit nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht werden, könnte eine Pflicht ab 50 greifen.

Begründung: Wer jünger als 50 Jahre ist und nicht vorerkrankt, belaste die Krankenhäuser nur wenig, argumentieren die Initiatoren für ihr Stufenmodell. Es sei "ein milderer Eingriff" als die allgemeine Impfpflicht ab 18.

Initiatoren: Eine Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann. Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) äußerte Sympathien für eine Impfpflicht ab 50, wie es sie in Italien bereits gibt.

Impfpflicht in drei Stufen

Inhalt: Es soll ein "Impfvorsorgegesetz" geben, das einen nach Personengruppen gestaffelten "Impfmechanismus" vorsieht, der allerdings erst greift, wenn die Corona-Lage sich weiter verschärft. Damit wäre das Impfpflicht-Gesetz also eine Art "Vorratsbeschluss". Die Kriterien, ab wann die gestaffelte Impfpflicht greifen soll, sind noch unklar.

Konkret soll es drei Stufen geben: Zunächst sollen alle ab 60 Jahren geimpft werden. Die zweite Stufe betrifft Personen ab 50. Danach werden Beschäftigte der kritischen Infrastruktur genannt sowie Mitarbeiter in Schulen, Kitas und der Polizei. Zur Umsetzung wird ein Impfregister gefordert.

Begründung: Eine sofort einsetzende Impfpflicht ab 18 Jahren würde die aktuelle Omikron-Welle nicht mehr eindämmen sei und stark begründungsbedürftig. Daher spricht der Antrag nicht von einer Pflicht, sondern einem Impfmechanismus. Der soll bei Bedarf vom Bundestag aktiviert werden. Der Bundestag soll dann auch klären, auf welcher Stufe, also für welche Personengruppe, der Impfmechanismus greift.

Initiatoren: die Unions-Bundestagsfraktion

Ja zur Impfung, nein zur Pflicht

Inhalt: Die Impfungen werden zwar ausdrücklich befürwortet, es soll aber keine Impfpflicht geben. Dieser Antrag liegt vor und da das Vorhaben abgelehnt wird, ist kein Gesetzentwurf nötig.

Begründung: Die Impfpflicht sei ein "tiefer Grundrechtseingriff", mit dem sich die aktuelle Infektionswelle ohnehin nicht brechen lasse, argumentieren die Urheber. Zudem wird auf die "noch nicht abschließend geklärten Fragen der Schutzdauer und des Schutzumfangs einer Impfung" verwiesen.

Initiatoren: Eine Reihe von mehrheitlich der FDP-Fraktion angehörenden Abgeordneten um Vize-Parteichef und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki.

Nein zur Impfpflicht

Inhalt: Dieser Antrag spricht sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. Demnach soll die Bundesregierung "von Plänen zur Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht gegen das Virus SARS-CoV-2" Abstand nehmen.

Begründung: Für eine Impfpflicht gebe es gesundheitspolitisch keine Grundlage, argumentieren die Initiatoren.

Initiatoren: die AfD-Bundestagsfraktion

Wie geht es weiter?

Ab dem 15. März soll es bereits eine Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen geben. Diese Teil-Impfpflicht ist von Bundestag und Bundesrat beschlossen, Details zur Umsetzung und Kontrolle sind jedoch noch offen. Eilanträge gegen das Gesetz lehnte das Bundesverfassungsgericht ab.

Anders das Vorhaben einer allgemeinen Impfpflicht: Hier gab es kürzlich eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag. Ob das Parlament nächste Woche in die Beratungen einsteigt oder erst nächsten Monat, ist nicht ganz klar. Von einer Verzögerung will man bei der FDP aber nichts wissen: "Wir werden den Zeitplan einhalten, also am Ende dieses ersten Quartals eine Entscheidung treffen", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr im ZDF. Das wäre wohl im März.