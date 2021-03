Einigung von Bund und Ländern Hausärzte steigen in die Impfkampagne ein

Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern die Impfkampagne verstärken. Dafür sollen sie schrittweise mit Impfstoff versorgt werden. Zusätzliche Dosen sollen zudem an Hotspots in Grenzregionen gehen.

Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern schrittweise mit Impfstoffen beliefert werden und so routinemäßig in die Impfkampagne einsteigen. Ziel sei es, "schneller und flexibler" zu werden, sagte Kanzlerin Angela Merkel nach den Beratungen von Bund und Ländern beim sogenannten Impfgipfel. "Die Devise lautet: Impfen, Impfen, Impfen", sagte die Kanzlerin.

Merkel betonte, es gehe um eine schnellstmögliche Kombination der weiterhin wichtigen Impfzentren der Länder und einer schrittweise stärkeren Einbeziehung der Praxen. Dabei dürfe zu keiner Sekunde aus den Augen verloren werden, besonders Schutzbedürftigen auch weiterhin diesen Schutz zu geben, machte die Kanzlerin mit Blick auf die Priorisierung bei Impfungen deutlich.

Merkel bleibt bei Impfversprechen

In der ersten Wochen stehen den Hausärzten allerdings nur rund eine Million Dosen zur Verfügung - aufgeteilt auf rund 50.000 Hausarztpraxen in Deutschland wären das etwa 20 Impfdosen pro Praxis und Woche, so Merkel. Daher sollen die Impfungen auf diesem Weg zunächst auf besonders vulnerable Patientinnen und Patienten beschränkt bleiben. In einigen Bundesländern sind bereits jetzt in ausgewählten Arztpraxen Impfungen möglich. Hier werden etwa Krebspatienten und andere Risikogruppen versorgt.

Zunehmend dürften Hausärzte dann mehr Impfdosen bekommen als die Impfzentren. In der 14. Kalenderwoche - die am 05. April mit Ostermontag beginnt - sollen die Zentren demnach 2,25 Millionen Dosen und die Praxen knapp 998.000 erhalten. In der 17. Kalenderwoche ab dem 26. April soll diese Menge 3,17 Millionen Dosen erreichen, wie aus dem Beschlusspapier hervorgeht.

Die Kanzlerin bleibt nach eigenen Worten bei ihrer früheren Prognose, dass jedem Bundesbürger bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden kann.

Impfdosen für Grenzregionen

Zusätzliche Impfstoff-Dosen sollen zudem fünf Bundesländer zum Schutz vor der Verbreitung mutierter Virusvarianten aus den Nachbarländern bekommen. Dies betrifft das Saarland und Rheinland-Pfalz wegen ihrer Grenze zu Frankreich, die an Tschechien angrenzenden Länder Bayern und Sachsen sowie das grenznahe Thüringen. Hintergrund für diese Entscheidung sind die angekündigten zusätzlichen Lieferungen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer in den nächsten Wochen.

"Werden Notbremse ziehen müssen"

Angesichts des Infektionsgeschehens in Deutschland hält Merkel die Rücknahme von Öffnungen unumgänglich. "Wir sehen, dass die Situation sich sehr schwierig entwickelt", sagt sie. Dafür habe man die Rücknahme von Öffnungen bei einer Inzidenz von über 100 vereinbart. "Wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen." Sie hätte sich gewünscht, dass dies nicht nötig werde. "Aber das wird nicht möglich sein", betont sie mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen am Montag.

Der Impfgipfel hatte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, war dann aber wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca auf heute verschoben worden.