Arbeitsmarkt Heil fordert mehr Chancen für Ältere Stand: 18.12.2022 02:17 Uhr

Trotz Fachkräftemangels setzen viele Firmen bei Neueinstellungen nicht auf die Erfahrung von Menschen über 60. Arbeitsminister Heil sieht darin eine "Wachstumsbremse" - und ruft zum Umdenken auf.

Angesichts des Fachkräftemangels hat Arbeitsminister Hubertus Heil Unternehmen aufgefordert, ältere Beschäftigte nicht aufs Abstellgleis zu schieben. "Der Fachkräftemangel droht zur Wachstumsbremse zu werden", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". "Dass viele Unternehmen Menschen über 60 nicht mehr einstellen, ist eine Haltung, die wir uns deshalb nicht mehr leisten können."

Es gelte, in Firmen für altersgerechte Arbeitsplätze zu sorgen, sagte Heil. "Nur so kann sichergestellt werden, dass die Arbeit wirklich bis zum Renteneintritt erledigt werden kann."

Rente mit 67 soll bleiben

Heil bekräftigte, die Altersgrenze von 67 Jahren für den Rentenbeginn solle nicht angehoben werden. "Nicht das gesetzliche Renteneintrittsalter muss steigen, sondern das tatsächliche."

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am vergangenen Wochenende gefordert, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können. "Steigerungspotenzial" gebe es auch beim Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt. Dafür müssten aber Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausgebaut werden.