Energiekrise Habeck hält AKW-Weiterbetrieb für nötig Stand: 27.09.2022 18:42 Uhr

Wirtschaftsminister Habeck geht davon aus, dass die beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim bis April 2023 am Netz bleiben müssen. Hintergrund seien die Prognosen zur Stromproduktion der französischen Atomkraftwerke.

Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck ist ein Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus wahrscheinlich. Man gehe aktuell davon aus, dass man die "Reserve" ziehen werde und die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim im ersten Quartal 2023 am Netz sein werden.

Gemeinsam mit den Betreibern der Atomkraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg habe sich sein Ministerium auf Eckpunkte zur Umsetzung der geplanten Einsatzreserve verständigt, erklärte er. Diese sollen bis Ende Oktober in Gesetzesform gegossen werden.

Demnach sollen die beiden Atomkraftwerke nach dem Ende ihrer regulären Laufzeit am 31. Dezember 2022 in eine Einsatzreserve überführt werden. Sie stünden damit bereit, um einen drohenden Stromnetzengpass in Süddeutschland zu verhindern. Noch im Oktober soll im AKW Isar 2 ein Leck repariert werden. Das AKW Neckarwestheim werde zu Beginn des Jahres 2023 "neu konfiguriert" werden und stünde dann ebenfalls zur Verfügung.

Hauptgrund für die Entscheidung sei die angespannte Lage auf dem Strommarkt, der stark mit der mangelnden Stromproduktion in Frankreich zusammenhängt - dort stehen aktuell sehr viele AKW still.