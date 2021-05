Baden-Württemberg Südwest-Grüne wollen Palmer ausschließen

Die Grünen in Baden-Württemberg haben ein Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Palmer eingeleitet. Er hatte jüngst auf Facebook mit Aussagen über Ex-Fußball-Nationalspieler Aogo einmal mehr für Empörung gesorgt.

Die Grünen in Baden-Württemberg haben sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei auszuschließen. Beim Landesparteitag stimmten 75,6 Prozent für ein Ausschlussverfahren. Es gab 161Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen und acht Enthaltungen.

Palmer hatte auf Facebook mit Aussagen über Ex-Fußball-Nationalspieler Aogo für Empörung gesorgt. Aktuell geht es um eine Diskussion mit Facebook-Nutzern, bei der Palmer am Freitag einen rassistischen und obszönen Begriff aus einem Aogo zugeschriebenen Zitat wiederholte und kommentierte, offenbar ironisch gemeint: "Der Aogo ist ein schlimmer Rassist."

Zur Begründung verwies er auf einen nicht-verifizierten Facebook-Kommentar, in dem ohne Beleg behauptet worden war, Aogo habe für sich selbst das N-Wort benutzt. Mit dem Begriff N-Wort wird heute eine früher in Deutschland gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Ex-Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo, hier beim HSV (Archiv)

Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand sagte in Stuttgart zum Ausschlussverfahren gegen Palmer: "Die Zeit ist reif dafür. Denn das Maß ist voll." Zuvor hatte er schon erklärt, die Äußerung Palmers über Aogo sei "rassistisch und abstoßend". Der Tübinger OB sorge mit "inszenierten Tabubrüchen" für eine Polarisierung der öffentlichen Debatte.

Baerbock: "Palmer hat politische Unterstützung verloren"

Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erklärte: "Die Äußerung von Boris Palmer ist rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen." Sie reihe sich ein "in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzen und verletzen. Boris Palmer hat deshalb unsere politische Unterstützung verloren."

Palmer nennt Rassismus-Verbindung "absurd"

Palmer hatte sich vor der Abstimmung in Stuttgart für eine Gegenrede zum Parteitag schalten lassen und erklärt, es handele sich um "haltlose und absurde Vorwürfe". Hier gehe es darum, abweichende Stimmen zum Verstummen zu bringen. "Daher kann und will ich nicht widerrufen." Allerdings empfahl er dem Parteitag, dem Antrag für ein Ausschlussverfahren zuzustimmen. Dann habe er endlich die Gelegenheit, sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen.

Die Landespartei hatte Palmer schon im Mai 2020 den Austritt nahegelegt und ihm ein Ausschlussverfahren angedroht. Schon damals hatte Palmer mehrfach mit provokativen Äußerungen für Empörung gesorgt - so auch in der ARD-Sendung Anne Will mit einem Satz zum Umgang mit Corona-Patienten. "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären."