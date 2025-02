Im Alter von 92 Jahren Früherer Innenminister Gerhart Baum gestorben Stand: 15.02.2025 14:39 Uhr

Der FDP-Politiker und frühere Innenminister Gerhart Baum ist tot. Er starb mit 92 Jahren, wie seine Frau bestätigte. Baum setzte sich engagiert für Bürgerrechte ein. Große Sorgen machte ihm zuletzt der Rechtsruck in Deutschland.

Der FDP-Politiker Gerhart Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau der ARD. Baum war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister unter Kanzler Helmut Schmidt und setzte sich bis ins hohe Alter für Bürger- und Freiheitsrechte ein.

Baum gehörte neben seinem im März 2020 gestorbenen Freund Burkhard Hirsch zur zuletzt kleinen Gruppe sozialliberaler FDP-Mitglieder, die sich mit Hildegard Hamm-Brücher und dann auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Freiburger Kreis zusammenschlossen. Das bedeutete quasi linksliberale Opposition in der eigenen Partei.

Seit 1954 in der FDP

Geboren 1932 in Dresden als Sohn eines Anwalts, erlebte Baum mit 13 Jahren die Bombardierung der Stadt. Die Flucht mit der Mutter und seinen zwei Geschwistern und der Tod des Vaters in Kriegsgefangenschaft waren Erfahrungen, die ihn ein Leben lang prägten.

1954 trat Baum als Jurastudent in Köln in die FDP ein. Als Bundesinnenminister versuchte er zwischen 1978 und 1982 den Spagat zwischen dem Schutz vor Terror und dem Schutz von Bürgerrechten. Er schaffte den sogenannten Radikalen-Erlass ab, also die Überprüfung von Bewerbern für den öffentlichen Dienst, und sorgte für einen Eklat, als er öffentlich mit dem früheren RAF-Anwalt Horst Mahler diskutierte.

Nach der Wende der FDP von der SPD zur Union 1982 war die sozialliberale Koalition am Ende. Etliche - vor allem junge - FDP-Mitglieder verließen damals die Partei. Baum blieb und war von 1982 bis 1991 noch FDP-Vize.

Mehrfach Beschwerde vor dem BverfG

1994 schied Baum aus dem Bundestag aus, sein Kampf für Bürgerrechte aber ging weiter. Gleich mehrfach legte er Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht ein, zum Beispiel gegen den sogenannten Großen Lauschangriff - und bekam Recht. Als Rechtsanwalt vertrat er unter anderem Opfer des Ramstein-Unglücks, sowjetische Zwangsarbeiter und Betroffene der Loveparade-Katastrophe in Duisburg.

Für seinen Einsatz für Bürger- und Menschenrechte erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 1980 das Bundesverdienstkreuz (Großes Verdienstkreuz) und 2017 den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen.

Auch für die universelle Geltung der Menschenrechte setzte Baum sich ein. Die Gerhart-und-Renate-Baum-Stiftung, die er gemeinsam mit seiner Frau gründete, vergab ab 2016 einen mit 10.000 Euro dotierten Menschenrechtspreis.

Sorge wegen Rechtsruck in Deutschland

Große Sorgen machten Baum zuletzt vor allem der Rechtsextremismus und das Erstarken der AfD. Er sprach von der "größten, stärksten und gefährlichsten Bedrohung unserer Demokratie seit 1945". In einem Interview mit tagesschau24 im vergangenen Jahr warnte er, dass die Radikalisierung von Teilen des Bürgertums das Grundgesetz gefährde.