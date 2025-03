Nach Lindner-Rückzug FDP-Fraktionschef Dürr will an die Parteispitze Stand: 16.03.2025 18:59 Uhr

Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl bewirbt sich der bisherige FDP-Fraktionschef Dürr um den Parteivorsitz. Er wolle dazu beitragen, dass die FDP stark zurückkehre, erklärte er.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr bewirbt sich um die Nachfolge von Christian Lindner als Parteivorsitzender der Liberalen. "Ich will dazu beitragen, dass die FDP stark zurückkehrt - deshalb bewerbe ich mich um den Parteivorsitz", kündigte Dürr auf X an.

Lindner hatte nach der Bundestagswahl am 23. Februar seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Der 46-Jährige zog damit die Konsequenz aus dem Wahldebakel der FDP, die den Wiedereinzug in den Bundestag mit nur noch 4,3 Prozent nicht mehr schaffte.

"Brauchen wirtschaftliche Freiheit mehr denn je"

"Manche sagen, es sei nicht die Zeit für liberale Politik. Dabei brauchen wir wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit mehr denn je", erklärte Dürr auf X. Die FDP fehle schon jetzt im Bundestag, sagte er in einer Videobotschaft. Er wolle dazu beitragen, dass die Partei stark zurückkehre.

Die Bundestagswahl sei eine herbe Niederlage gewesen, so Dürr. Doch Niederlagen seien kein Grund aufzugeben. Mit der FDP sei es noch nicht vorbei. "In Deutschland braucht es eine Partei der Mitte. Eine Partei, die an die Kraft des Einzelnen glaubt und nicht daran denkt, dass der Staat alles Mögliche regeln soll. Eine Partei, die wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit zusammenbringt", so Dürr weiter.