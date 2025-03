Nach Aufrufen zu Anschlägen Hohe Polizeipräsenz an Karneval Stand: 02.03.2025 13:40 Uhr

Die Karnevalsumzüge finden in diesem Jahr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Der IS hatte in den vergangenen Tagen zu Anschlägen aufgerufen. Konkrete Anschlagspläne sieht das Bundeskriminalamt aber nicht.

Karneval, Fasching und Fastnacht: Der Straßenkarneval ist in vollem Gange. Angesichts islamistischer Anschlagsdrohungen finden die Umzüge in diesem Jahr allerdings unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

"Unsere Sicherheitsbehörden haben alle aktuellen Bedrohungen genau im Blick und passen Schutzmaßnahmen permanent so an, dass die Umzüge und Veranstaltungen bestmöglich geschützt werden“, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit Blick auf den Rosenmontag. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienste würden mit hoher Präsenz für Sicherheit sorgen, betonte die Ministerin: "Auch die Bundespolizei ist mit starken Kräften im Einsatz."

Appell der Innenministerin

In sozialen Netzwerken hatte der "Islamische Staat" in den vergangenen Tagen zu Anschlägen unter anderem beim Kölner Karneval aufgerufen. Konkrete Anschlagspläne sieht das Bundeskriminalamt aber nicht.

"Mein Appell an alle Feiernden ist: Respektiert einander, achtet aufeinander, damit alle friedlich und fröhlich feiern können", so Innenministerin Faeser. "Karneval ist eine Zeit, in der Menschen zusammenstehen, zusammen feiern und zusammen lachen."

Faeser als Ehrengast in Köln erwartet

Das sei gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt wichtig, betonte die Ministerin. "Die Botschaft ist ganz klar: Wir lassen uns nicht spalten von Hass und Gewalt, erklärte die Ministerin. "Unsere Art zu leben und unsere Traditionen lassen wir uns nicht nehmen, unseren Zusammenhalt werden wir immer schützen", so Faeser.

Deswegen sei es ihr wichtig, morgen auch selbst beim Kölner Rosenmontagszug mitzufahren. Faeser nimmt auf Einladung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Rieker am Rosenmontagsumzug in Köln teil. Sie wird mit Rieker als Ehrengast auf dem Wagen der Karnevalsgesellschaft Roter Funken mitfahren.

Auch der Innenminister Nordrhein-Westfalens, Herbert Reul, wird an dem Umzug in Köln teilnehmen - auf dem Präsidentenwagen des Festkomitees. Der CDU-Politiker gilt als begeisterter Karnevalist und war auch in vergangenen Jahren bei verschiedenen Gesellschaften als Gast beim Kölner Rosenmontag dabei.