Probleme bei Unterbringung Flüchtlingsgipfel noch im Februar Stand: 06.02.2023 14:06 Uhr

Länder und Kommunen schaffen es nach eigenen Angaben oft kaum noch, Flüchtlinge unterzubringen. Bundesinnenministerin Faeser lädt deshalb zum Gipfel in Berlin. Doch der Ruf, das Thema zur Chefsache zu machen, wird lauter.

Schon seit einigen Wochen machen Länder und Kommunen verstärkt auf Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen aufmerksam. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nun ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt. Das Gespräch mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und der Innenministerkonferenz solle innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen - also noch im Februar - stattfinden, sagte der Sprecher ihres Ministeriums, Maximilian Kall.

Faser sagte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio: "Wir haben uns zuletzt im November getroffen auf der Bundesebene - und ich werde jetzt noch mal zu einem Flüchtlingsgipfel einladen." Es gehe darum, direkt mit den Kommunen noch mal zu schauen, was getan werden könne, so die SPD-Politikerin.

"Flüchtlingspolitik muss Chefsache werden"

Der Deutsche Landkreistag will jedoch, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) selbst um die Begrenzung von irregulärer Migration und die Probleme bei der Versorgung von Flüchtlingen kümmert. So forderte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein im Bericht aus Berlin, Bundeskanzler Olaf Scholz müsse das Thema "jetzt zur Chefsache machen". Er habe den Eindruck, dass in der Bundesregierung noch gar nicht angekommen sei, in welch schwieriger Lage sich Länder und Kommunen befänden.

Beim letzten Gipfeltreffen hatte Ministerin Faeser zusätzliche Bundesimmobilien für die Unterbringung von Geflüchteten angeboten. Ihr Sprecher sagte nun, der Bund habe bisher Unterkünfte für knapp 70.000 Menschen zur Verfügung gestellt. Davon würden aktuell etwa 64 Prozent genutzt.

Bei einer Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November war dann über weitere finanziellen Fragen entschieden worden. Der Bund stellte zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten unter anderem aus der Ukraine im Jahr 2022 bereit. Zuvor waren bereits zwei Milliarden Euro speziell für die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zugesagt worden.

Union fordert konsequentere Asylpolitik

Vonseiten der Union gibt es Kritik am derzeitigen Umgang mit Geflüchteten: Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz (CSU), forderte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF ebenfalls "einen größeren Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt". Viele Kommunen hätten keine Kapazitäten mehr, um weitere Asylsuchende aufzunehmen. Die CSU-Politikerin forderte, Anreize zu beseitigen, die für einen zusätzlichen Flüchtlingsstrom sorgten.

Die Abgeordnete Clara Bünger (Linke) sagte dagegen, die Kommunen bräuchten in erster Linie Unterstützung. Ob das Treffen im Kanzleramt oder bei Faeser stattfinde, sei dabei irrelevant. Bünger regte an, "das starre Verteil- und Unterbringungssystem für Asylsuchende infrage zu stellen" und stattdessen stärker auf die sozialen Netze und Bedürfnisse der Geflüchteten zu achten.

In Deutschland hatten im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr. Knapp 218.000 Menschen stellten laut Jahresstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erstmalig in Deutschland einen entsprechenden Schutzantrag. Das waren knapp 47 Prozent mehr als 2021.

Die rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die im vergangenen Jahr in Deutschland Aufnahme fanden, mussten keinen Asylantrag stellen. Sie erhalten auf Basis einer EU-Richtlinie unmittelbar vorübergehenden Schutz.