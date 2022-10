Strompreise Habeck will Entlastung ab Januar Stand: 24.10.2022 09:24 Uhr

In der Ampel mehren sich die Stimmen, die eine frühere Entlastung bei den Energiepreisen fordern. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck visiert jetzt den Januar für eine Strompreisbremse an.

Die Länder sowie die Ampel-Koalition diskutieren über eine schnellere Entlastung bei den Gas- und Strompreisen. Nun hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ins Gespräch gebracht, die finanziellen Hilfen für Stromverbraucher früher als bisher geplant zu starten. "Die Entlastung beim Strompreis muss in jedem Fall spätestens im Januar einsetzen. Darauf zielen wir", sagte der Grünen-Politiker dem "Handelsblatt".

Finanzminister Christian Lindner sagte im Bericht aus Berlin, die Bundesregierung arbeite "unter Hochdruck daran, schnellstmöglich die Strom- und die Gaspreise zu dämpfen". Ein Vorziehen der Gaspreisbremse auf Januar ließ er offen. "Wir wissen zur Stunde nicht, ob das technisch möglich ist". So müssten die Gasversorger in der Lage sein, Abrechnungen zu machen.

Grundsätzlich gelte, dass Strom- und Gaspreisbremse so schnell wie möglich wirken sollten, damit Bürger und Betriebe entlastet würden. Zudem müsse es auch Härtefallmaßnahmen geben. "Wir müssen auch bei den sozialen Einrichtungen schauen, dass wir dort das Preisniveau dämpfen", so Lindner.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte angekündigt, er wolle einen möglichen früheren Starttermin zum 1. Januar ausloten und dazu mit den Energieversorgern beraten. Die Regierung könne dies nicht beschließen und dann sagten die Versorgungsunternehmen, "klappt aber nicht, das machen wir nicht", sagte Scholz am Samstag. "Das wird nur in einem großen Schulterschluss in Deutschland gelingen. Und den organisieren wir gerade - die Fragen zu diskutieren, wie das geht."

SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Wochenende, die Sozialdemokraten prüften Wege, um schon im Januar und Februar Unternehmen und Bürgern "noch mal stärker unter die Arme zu greifen". Am Freitag hatten bereits die Ministerpräsidenten der Länder gefordert, die Gaspreisbremse schon ab Januar einzuführen.

Eine Gaspreiskommission hatte im Auftrag der Bundesregierung einen Vorschlag vorgelegt, der Haushalte und Unternehmen entlasten soll. Demnach bekommen sie im Dezember ein Monatsabschlag bezahlt. Nach dieser einmaligen Entlastung soll dann ab März 2023 eine dauerhafte Gaspreisbremse greifen.

Preisbremsen für Gas und Strom "zusammen denken"

Das Bundeswirtschaftsministerium betont, dass die geplanten Preisbremsen für Gas und Strom zusammen gedacht werden müssten. "Das ist systematisch wichtig, weil bei Strom und Gas zentralisierte Netz- und Versorgerstrukturen vorhanden sind und so eine breite Adressierung möglich ist", hieß es.

Die Bundesregierung arbeite aktuell an der Umsetzung und prüfe auch die verschiedenen flankierenden Maßnahmen, die die Expertenkommission vorgeschlagen habe. Die Steigerung bei den Gaspreisen sei aktuell sowohl für Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch für die Wirtschaft die höchste Kostenbelastung und sei nochmal höher als bei Strom oder bei anderen Produkten wie Öl, Holzpellets oder Kohlebriketts.