Nachrückerin Emily Vontz Plötzlich Bundestag Stand: 01.01.2023 14:59 Uhr

"Heiko Maas hat angerufen": Manchmal geht es schnell in der Politik. Der Ex-Außenminister verlässt den Bundestag, für ihn kommt Emily Vontz. Die 22-Jährige ist dann die Jüngste im Parlament. Was hat sie vor?

Von Denise Friemann, SR

Von einer "echt verrückten Woche" spricht Emily Vontz auf ihrem Instagram-Account. Man sieht sie am See im ländlich gelegenen Losheim, ihrer Heimat im Saarland. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass es für sie bald nach Berlin geht - mit ihren 22 Jahren ist sie dann die jüngste Abgeordnete im Bundestag. "Ich bin aufgeregt und habe Respekt vor der Aufgabe", sagt sie weiter. "Aber ich freue mich auch und habe wirklich Lust, mein Bestes zu geben."

Ein Anruf

Erfahren hat die Juso-Landesvorsitzende von ihrer neuen Aufgabe am Telefon, ein paar Tage bevor alles öffentlich wurde. "Heiko Maas hat tatsächlich bei mir angerufen. Dieses Telefonat werde ich auch nicht so schnell vergessen", erzählt Vontz im Interview mit dem Saarländischen Rundfunk. Das war Mitte Dezember. Maas hatte sich entschieden, seine politische Karriere zu beenden und ab dem neuen Jahr in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Weil Vontz bei der Bundestagswahl 2021 auf der Landesliste auf Platz vier stand, und die Kandidatinnen und Kandidaten vor ihr bereits Abgeordnete im Bundestag sind, kann sie jetzt Maas' Platz einnehmen.

Gemeinsame Juso-Vergangenheit

Aber Emily Vontz und Heiko Maas verbindet mehr als diese Landesliste. Auch Maas war mal Juso-Landesvorsitzender, bevor seine politische Karriere im Bundestag begann: "Das war dann in dem einen oder anderen Gespräch auch Thema und auch ganz lustig, wenn man die gleichen Erfahrungen teilt. Die SPD im Saarland ist eigentlich wie das Saarland selbst: Jeder kennt jeden." Vontz selbst wurde erst im September zur saarländischen Juso-Chefin gewählt.

Und trotzdem will Vontz nicht versuchen, Maas im Bundestag zu ersetzen. "Das ist auch gar nicht möglich. Ich will jetzt einen neuen Start und einfach gute Politik machen."

Soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Wahlalter ab 16 - das sind für sie wichtige Themen. "Ich sehe es auch als meine Aufgabe, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu versuchen, meine eigene Politikbegeisterung auch bei anderen Menschen zu wecken."

Berlin statt Saarland: Emily Vontz rückt für Heiko Maas in den Bundestag. Bild: dpa

Machen statt meckern

Schon seit der Schulzeit interessiert sich Vontz für Politik. Mit 17 Jahren trat sie bei den saarländischen Jusos ein, im Jahr darauf war sie auch SPD-Mitglied. Auslösende Faktoren waren für sie die Wahl von Donald Trump und der erstmalige Einzug der AfD in den Bundestag. "Ich wollte mich politisch engagieren und nicht meckern, sondern machen. Das ist so ein blöder Spruch, aber genau so hat es sich angefühlt."

Doch es gibt auch Kritik an ihrem Bundestagsjob. Weil sie zu jung sei und noch studiere. In den sozialen Netzwerken wird sie mitunter als "Kind" bezeichnet, das weder Arbeits- noch Lebenserfahrung habe. Und tatsächlich ist der oder die durchschnittliche Bundestagsabgeordnete mehr als doppelt so alt. Darauf angesprochen, sagt sie: Es brauche eben beides - junge und alte Abgeordnete. Viele Themen, die sie vertrete, seien bei älteren Menschen nicht das Top-Thema, etwa die Klimakrise. So habe ihr eine junge Auszubildende kürzlich von ihrer Angst vor dem Klimawandel und den Folgen erzählt. In solchen Momenten merke sie: "Es ist gut, wenn ich das anhöre und dann auch vertrete", sagt Vontz.

Die Suche nach dem Schlafplatz

Zum Jahreswechsel hat Maas offiziell sein Mandat niedergelegt - nun beginnt die politische Karriere von Emily Vontz in Berlin. "Ich habe schon mit ein paar Freunden in Berlin gesprochen. Da gibt es auf jeden Fall eine Option für einen Schlafplatz", berichtet sie.

Das Saarland wird sie aber nicht ganz verlassen. "Man ist immer so zwei Wochen in Berlin und zwei Wochen bin ich dann wieder im Saarland." Auch ihr Studium möchte die 22-Jährige nicht vernachlässigen. An der Universität Trier studiert sie im vierten Semester Politikwissenschaften und Französisch. Was sie vermissen wird in Berlin? Beim morgendlichen Gang zum Bäcker gefragt werden: "Hey Emily, wie geht's dir?"