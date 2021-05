Reaktionen auf Nahost-Gewalt "Uneingeschränkte Solidarität" mit Israel

Die Haltung von Bundespräsident und -regierung zur Nahost-Eskalation ist eindeutig: Der Raketenbeschuss auf Israel muss enden, und das Land muss sich verteidigen dürfen. In New York tagt heute erneut der Sicherheitsrat.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Menschen in Israel angesichts des Raketenbeschusses seine "uneingeschränkte Solidarität" ausgedrückt. Nichts rechtfertige die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf das Land, sagte er laut Bundespräsidialamt bei einem Telefongespräch mit Israels Staatspräsidenten Reuven Rivlin. Rivlin habe Steinmeier über die Angriffe und die zugespitzte Lage vor Ort informiert.

Steinmeier kondolierte Rivlin zum Tod israelischer Staatsbürger durch den massiven Raketenbeschuss. Er zeigte sich den Angaben zufolge tief besorgt über die Eskalation der Spannungen in Jerusalem und über die zunehmende Gewalt, die auf beiden Seiten unschuldige Opfer fordere. Steinmeier habe seiner dringenden Hoffnung Ausdruck gegeben, dass rasch Wege zur Deeskalation gefunden würden, erklärte eine Sprecherin.

Bundesaußenminister Heiko Maas verurteilte die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel scharf. "Dass es jetzt noch eine derartige Eskalation der Gewalt gibt, ist weder zu tolerieren noch zu akzeptieren", sagte Maas bei einem Besuch in Rom. "Israel hat in dieser Situation das Recht auf Selbstverteidigung."

"Hamas will wahllos Menschen töten"

Auch Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Bundesregierung verurteile die Attacken auf israelische Städte "auf das Schärfste". Diese seien durch nichts zu rechtfertigen. Ziel der radikalislamischen Hamas und ihrer Verbündeten im Gazastreifen sei es, "wahllos und willkürlich Menschen zu töten", fügte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel hinzu. "Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren."

Auf die Nachfrage, ob auch israelische Angriffe im Gazastreifen verurteilt würden, sagte Seibert: "An einem Tag wie heute ist unsere Haltung sehr klar: Die terroristischen Raketenangriffe auf Israel müssen aufhören."

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, es sei eine lange bekannte Strategie der Hamas, zivile Einrichtungen und Wohnhäuser für ihre Waffen und Quartiere zu nutzen, was eine Bewertung von außen erschwere. Die Voraussetzung für eine Deeskalation sei, dass die Hamas ihren Raketenbeschuss beende.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich in den vergangenen Tagen wieder zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bisher mehr als 1000 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Israels Luftwaffe habe ihrerseits Hunderte Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet attackiert. Auf beiden Seiten gab es Todesopfer.

Sicherheitsrat will erneut beraten

Der UN-Sicherheitsrat will heute zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Der UN-Nahostbeauftragte Tor Wennesland soll das mächtigste UN-Gremium bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen über die Lage informieren. Der 15-köpfige Rat hatte sich bei einer ersten Sitzung am Montag nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen können.

Ein Entwurf Norwegens sah Berichten zufolge neben der Verurteilung der Gewaltspirale zwischen Israelis und Palästinensern auch die Erklärung der Besorgnis über mögliche Vertreibungen von palästinensischen Familien aus Ost-Jerusalem vor. Diese Positionierung sei aber am Widerstand der USA gescheitert, hieß es.

Guterres fordert Ende der Gewalt

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zuvor zu einem sofortigen Ende der eskalierenden Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern aufgerufen. Guterres sei besorgt angesichts der Lage und zutiefst betroffen wegen der hohen Zahl von Opfern, sowohl durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen als auch durch Raketenangriffe auf Israel, sagte ein Sprecher.

Deutlicher äußerte sich die US-Regierung, die ihrerseits die Raketenangriffe auf Israel verurteilte. Das Land habe ein Recht auf Selbstverteidigung, sagte die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Die USA konzentrierten sich auf eine Deeskalation der Lage.