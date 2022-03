Kampf gegen Corona-Pandemie Lauterbach für vierte Impfung Stand: 29.03.2022 11:52 Uhr

In der EU verzeichnet nicht nur Deutschland anhaltend hohe Corona-Fallzahlen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach wirbt deshalb dafür, EU-weit eine vierte Impfung für Menschen über 60 Jahren zu empfehlen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach setzt sich für eine vierte Corona-Impfung für Menschen über 60 Jahren ein. Bei einem Treffen der EU-Gesundheitsminister warb er dafür, dass ein solcher erneuter Booster in allen Mitgliedsländern der EU angeboten wird.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen", warnte Lauterbach bei der Sitzung mit seinen Amtskollegen. "Die Lage ist in Europa, was die Pandemie angeht, schlechter als das Gefühl der Menschen", fügte er hinzu. Zudem richte sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit derzeit verstärkt auf den Krieg gegen die Ukraine.

Sterberisiko laut Studien um bis zu 80 Prozent geringer

Lauterbach forderte, dass die EU-Kommission in Zusammenarbeit mit der Europäischen Arzneimittelbehörde über die Empfehlung einer vierten Impfdosis für die Altersgruppe der über 60-Jährigen beraten solle. Der SPD-Politiker verwies auf Studien aus Israel. Diese hätten gezeigt, dass das Risiko, infolge einer Infektion zu sterben, in dieser Altersgruppe durch eine erneute Auffrischungsimpfung um bis zu 80 Prozent reduziert werden könne.

Nicht auf angepassten Impfstoff warten

Impfstoff gebe es genügend in Europa, betonte Lauterbach weiter. Dadurch, dass einkommensschwache Länder immer weniger Vakzine aus der EU importieren, könne es sogar dazu kommen, dass Impfstoff vernichtet werden müsse, weil er abläuft. Für einen zweiten Booster kämen aus Sicht des Bundesgesundheitsministers die Wirkstoffe des Herstellers Moderna sowie von BioNTech und Pfizer infrage.

Lauterbach warnte davor, abzuwarten, bis Vakzine zur Verfügung stehen, die auf die neuen Omikron-Varianten des Coronavirus angepasst seien. Das könne noch bis zum Herbst, nach jetzigen Planungsstand bis September dauern.

STIKO empfiehlt vierte Impfung für über 70-Jährige

In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission eine zweite Booster-Impfung bislang Menschen über 70 Jahren, Bewohnern von Altenheimen und Menschen mit Immunschwäche-Krankheiten ab fünf Jahren. Ebenso gilt die Empfehlung für Beschäftige in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, insbesondere wenn sie in direkten Kontakt mit Patienten kommen.

Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen soll die erneute Auffrischungsimpfung demnach frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung verabreicht werden, bei Beschäftigten im Gesundheitswesen frühestens nach einem halben Jahr.