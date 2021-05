Beschluss von Bund und Ländern Impfung für Jüngere ab 7. Juni möglich

Mit dem Ende der Impfpriorisierung am 7. Juni sollen auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden können. Darauf einigten sich Bund und Länder. Voraussetzung ist die Zulassung eines Vakzins für die Altersgruppe.

In rund anderthalb Wochen sollen in Deutschland auch Impftermine für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren vergeben werden. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach gemeinsamen Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer an.

Am 7. Juni soll die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben werden. Dann, so Merkel, können bei niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen sowie in Impfzentren auch Termine für die jüngeren Altersgruppen vergeben werden. Merkel betonte erneut das Ziel, dass bis zum Ende des Sommers jedem und jeder Deutschen ein Impfangebot gemacht werden kann, einschließlich der Zwölf- bis 16-Jährigen.

Bundesregierung hofft auf hohe Impfbereitschaft

Auch die Gesundheitsminister der Bundesländer hatten zuvor diesen Zeitrahmen nochmals bekräftigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte, die Entscheidung solle gemeinsam von Kindern, deren Eltern und Ärztinnen und Ärzten getroffen werden. Die Bundesregierung hofft auf eine Impfbereitschaft für die jüngeren Altersgruppen von etwa 60 Prozent.

EMA entscheidet voraussichtlich morgen über Zulassung

Noch ist in der EU aber kein Impfstoff für unter 16-Jährige zugelassen. Morgen soll die Europäische Arzneimittelagentur EMA voraussichtlich über die Zulassung des Vakzins von BioNTech und Pfizer entscheiden. In Kanada und den USA wurde der Wirkstoff bereits für diese Altersgruppe freigegeben.

Laut Spahn soll der Impfstoff sofort für jüngere Altersgruppen genutzt werden, sobald die Zulassung erfolgt ist.

STIKO skeptisch gegenüber allgemeiner Impfung für Jüngere

Doch nach der EMA muss auch die Ständige Impfkomission (STIKO) das Vakzin noch auf seine Anwendung ab zwölf Jahren prüfen. Das Gremium hatte bereits angekündigt, dass für diesen Vorgang noch etwa anderthalb Wochen nötig seien.

Zudem steht die Möglichkeit im Raum, dass die STIKO die Empfehlung ausspricht, zunächst nur bestimmte Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu impfen -– etwa Kinder mit chronischen Erkrankungen. Auch Spahn hatte mögliche Kriterien für die Impfung der ab Zwölfjährigen genannt, darunter neben chronischen Erkrankungen auch die persönliche und familiäre Situation oder die in den Altersstufen unterschiedlichen Risiken, die mit einer möglichen Corona-Infektion einhergingen.

Die STIKO begründet die eventuell eingeschränkte Impfempfehlung mit fehlenden Daten – beispielsweise darüber, welche Nebenwirkungen Kinder und Jugendliche nach einer Impfung entwickeln könnten.