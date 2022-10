Schutzschirm gegen Energiekrise Bund und Länder können sich nicht einigen Stand: 04.10.2022 22:26 Uhr

Die Finanzierung von Milliarden-Entlastungen bei den Energiekosten bleibt zwischen Bund und Ländern umstritten. Ein mehrstündiges Treffen von Kanzler Scholz und den Länderchefs brachte keine Einigung. Immerhin eine Zusage des Bundes steht.

Wie sollen die Kosten verteilt werden, die für die Entlastungen von Bürgern und Unternehmen fällig werden, um ihnen in der Energiekrise zu helfen? Bund und Länder konnten auf diese Frage keinen Konsens finden. "Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach den Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

"Aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr konstruktiven Pfad unterwegs sind und uns auch miteinander über diese Aufgabe verständigen werden." Alle Teilnehmer wollten eine Lösung, die sitzt, sagt Scholz und lobte den sachlichen Ton.

Bund wird 240 Milliarden Euro schultern

Scholz rechnete vor, dass die bisherigen Entlastungspakete und das nun geplante Sondervermögen zusammen ein Volumen von 295 Milliarden Euro haben werden. "Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen und finanzieren", sagte der Kanzler. Auch über die konkrete Ausgestaltung der geplanten Strom- und Gaspreisbremse wird nach seinen Angaben noch gesprochen.

Die Bundesregierung will Verbraucher und Unternehmen mit einem Maßnahmenpaket von bis zu 200 Milliarden Euro vor hohen Energiepreisen wegen des Ukraine-Kriegs schützen. Die Preise für Gas und Strom sollen gedeckelt werden. Für Firmen soll es Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen geben. Details sind aber noch offen. Die Hilfen sollen über Kredite finanziert werden.

Weil: Weiter an Einigung arbeiten

Bei den Beratungen ging es auch um eine Nachfolgelösung des Ende August ausgelaufenen 9-Euro-Tickets für den Nah- und Regionalverkehr. Kunden des öffentlichen Nahverkehrs haben immer noch keine Klarheit darüber, ob und ab wann es bundesweit ein Nachfolgemodell gibt. Bund und Länder konnten sich bei ihren Beratungen nicht zu Finanzierungsfragen einigen. Der Bund wies Forderungen der Länder nach generell mehr Geld für den Nahverkehr zurück.

Man müsse weiter an einer Einigung arbeiten, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil, nach den Beratungen. Das 9-Euro-Ticket habe in Ballungsräumen erhebliche Erleichterungen gebracht, aber nicht in vielen ländlichen Räumen, wo es nicht so ein gutes Angebot gebe.

Wüst: Der Bund ist am Zug

Weil sagte, es seien "noch nicht die konkreten Entscheidungen getroffen" worden, wie die Belastungen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt würden. Vielmehr sei das Treffen eine Zwischenetappe gewesen. Er erwarte, dass eine Entscheidung dann Ende des Monats oder Anfang November fallen werde, sagt der SPD-Politiker.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst war nach den Beratungen deutlicher. Er zeigte sich enttäuscht. Die Ergebnisse des Treffens seien "zu wenig", sagte der CDU-Politiker. Es seien "eine ganze Menge Fragen offen", die die Bundesregierung beantworten müsse.

Die Länder seien bereit, Lasten mitzutragen. Es müsse aber eine faire Lastenteilung geben, hier sei der Bund am Zug, betonte der NRW-Regierungschef. Dies gelte nicht nur für die Energiekosten, sondern auch für die Aufnahme von Flüchtlingen, vor allem aus der Ukraine.