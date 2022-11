Beschlussvorlage für die Länder Gaspreisbremse schon ab Februar? Stand: 01.11.2022 15:59 Uhr

Einen Tag vor den Beratungen mit den Ländern über milliardenschwere Entlastungen schlägt das Kanzleramt vor, die Gaspreisbremse schon ab Februar gelten zu lassen. Und auch beim Nahverkehr kommt man den Ländern entgegen.

Von Moritz Rödle, ARD-Hauptstadtstudio

Einen Tag vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern über die geplanten milliardenschweren Entlastungen in der Energiekrise hat das Kanzleramt eine Beschlussvorlage an die Länder geschickt. Sie liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Die Überraschung steht gleich am Anfang des neunseitigen Dokuments. Auf Seite 2 wird angekündigt, dass die Gaspreisbremse ab dem 1. März gelten soll. Allerdings mit dem Zusatz: "Eine Rückwirkung zum 1. Februar wird angestrebt." Das ist deshalb überraschend, weil die Expertenkommission am Montag noch einmal betont hatte, dass eine frühere Wirkung des Instruments Gaspreisbremse technisch nicht umsetzbar sei.

Nun schlägt das Kanzleramt doch eine erneute Prüfung vor und kommt damit Ländern entgegen, die deutlichere und schnellere Entlastungen gefordert hatten. Bei den anderen Energieträgern bleibt das Kanzleramt bei seiner Position. Nutzer von Öl oder Holzpellets sollen weiterhin nur in Härtefällen entlastet werden.

Wer zahlt was?

Wochenlang hatten Bund und Länder zuletzt auch über die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und der Ausweitung des Wohngelds gerungen, beziehungsweise wer die Kosten dafür tragen soll. Nun wird auch hier eine Kompromisslinie sichtbar. In dem Papier wird klargestellt, dass es bei der geteilten Finanzierung beim Wohngeld bleiben solle. Die Länder hatten gefordert, dass der Bund bei den Mehrkosten, die durch die Erhöhung entstehen, einen größeren Anteil übernimmt.

Bei den Kosten für den ÖPNV scheint das Kanzleramt allerdings auf die Länder zugehen zu wollen. Im Papier ist von zusätzlichen Regionalisierungsmitteln in Höhe von einer Milliarde Euro die Rede, sie sollten künftig jährlich um drei Prozent steigen. Ob dies den Ländern reicht, ist fraglich. Dort heißt es, die doppelte Summe sei nötig, um das geplante 49 Euro-Ticket finanzieren zu können. So liefe es eher auf ein 69-Euro-Ticket hinaus. Außerdem sei durch die jährliche Steigerung von drei Prozent noch nicht einmal die Inflation ausgeglichen.

Bürgergeld im Vermittlungsausschuss?

Im letzten Punkt des Papiers will das Kanzleramt festlegen, dass mit dem Beschluss die Frage der finanziellen Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern in Bezug auf Gaspreisbremse und Entlastungspaket abschließend geklärt ist. Die Bundesregierung treibt offenbar die Sorge um, dass bei einem möglichen Vermittlungsausschuss zwischen Bund und Ländern in der Frage der Einführung des neuen Bürgergeldes, die Länder nochmal versuchen auch bei Dingen wie Wohngeld oder Regionalisierungsmitteln nachzuverhandeln. Schwer vorstellbar, dass sich die Länder auf so eine Formulierung einlassen, die dem Ergebnis eines Vermittlungsausschusses vorgreifen würde.