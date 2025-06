Maßnahme der Bundesregierung Mehr Geld für Integrationskurse Stand: 14.06.2025 12:57 Uhr

Der Bund will in diesem Jahr mehr als eine Milliarde Euro in Integrationskurse investieren - und damit rund 300 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Die Linkspartei lobt das Finanzplus, auch wenn es etwas zu spät komme.

Der Bund will die Finanzierung für Integrationskurse massiv aufstocken. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linkspartei hervor.

Demnach sollen zu den ursprünglich vorgesehenen Ausgaben von rund 763 Millionen Euro für das laufende Jahr nochmals über 300 Millionen Euro dazukommen. Das Bundesfinanzministerium habe der überplanmäßigen Ausgabe von rund 302,8 Millionen Euro bereits zugestimmt. Damit will der Bund 2025 mehr als eine Milliarde Euro in Integrationskurse investieren.

Rund 363.000 begonnene Kurse in 2024

In den ersten vier Monaten dieses Jahres haben laut Bundesinnenministerium bereits 122.800 Menschen bundesweit einen Integrationskurs begonnen. Zum Vergleich: Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zufolge waren es im gesamten vergangenen Jahr etwa 363.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Am häufigsten in den Kursen vertreten waren Frauen und Männer im ukrainischer Staatsangehörigkeit, gefolgt von syrischen und afghanischen Staatsangehörigen. Bereits in den vergangenen drei Jahren machten Ukrainerinnen und Ukrainer den größten Anteil unter den Teilnehmenden in Integrationskursen aus. Im vergangenen Jahr lag dieser bei 32,3 Prozent.

Fokus auf Sprachkursen

Bei den Integrationskursen werden verschiedene Angebote bereitgestellt. Ein allgemeiner Integrationskurs umfasst den Angaben nach 600 Unterrichtseinheiten in einem Sprachkurs und 100 Unterrichtseinheiten in einem Orientierungskurs.

In speziellen Kursen kann die Zahl der Unterrichtseinheiten auf 900 für den Sprachkurs erhöht werden. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen werden auch sogenannte Intensivkurse angeboten. Diese umfassen 400 Stunden Sprachkurs und 100 Einheiten Orientierungskurs.

Aus der Linkspartei kommt Lob für die aufgestockten Finanzpläne des Bundes. Es sei gut, dass die Bundesregierung die Mittel für die Integrationskurse erhöht und damit sichergestellt habe, dass die Kurse im gesamten Jahr 2025 stattfinden können, sagte Clara Bünger, innenpolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag der Rheinischen Post.

Sie kritisierte aber auch, dass bisherige Unsicherheiten hätten vermieden werden können, "wenn von Anfang an genügend Mittel für diese Kurse eingeplant worden wären."