Porträt Hessens Regierungschef Was vom "ewigen Bouffier" bleibt Stand: 30.05.2022 18:58 Uhr

Vom "Schwarzen Sheriff" zum Grünen-Versteher und Langzeit-Regierungschef in Hessen: Volker Bouffier hat einen weiten politischen Weg hinter sich. Jetzt tritt er ab. Was bleibt?

Von Wolfgang Türk, HR

Frank Sinatras Song "My way" hat sich Volker Bouffier für seine Abschiedsserenade mit 600 Gästen in Wiesbaden gewünscht. Dass es ein ganz eigener Weg war, wird niemand bestreiten. Dass sich der 70 Jahre alte CDU-Politiker aus der Politik zurückzieht, wird mancher aber vielleicht erst am Dienstag glauben können.

HR Logo Wolfgang Türk

Dann erklärt der 70-Jährige aus Gießen nach zwölf Jahren als hessischer Ministerpräsident seinen Rücktritt. Vor seiner Zeit als Regierungschef war er bereits fast genauso lange - elfeinhalb Jahre - Innenminister. Insgesamt war Bouffier rund 50 Jahre in der Politik, davon 40 Jahre in verschiedenen Ämtern. Den "ewigen Bouffier" nannten ihn zuletzt auch Gegner, und es schwang die Befürchtung mit, er wolle im Herbst 2023 vielleicht doch zum dritten Mal in Folge der Spitze der Union die Landtagswahl gewinnen.

Der richtige Zeitpunkt

"Der jetzige Zeitpunkt ist der richtige", sagte Bouffier, als er den Rückzug im Februar ankündigte. Die CDU schickt den rund 20 Jahre jüngeren Landtagspräsidenten Boris Rhein in den bevorstehenden Landtagswahlkampf. Damit reagierte Bouffier auch auf den zunehmenden innerparteilichen Druck, den Generationswechsel einzuleiten. Rhein war nicht Bouffiers erste Wahl, doch gilt der 50-Jährige auch dem grünen Koalitionspartner als vermittelbar.

Generationswechsel bei der Hessen-CDU: Rhein kommt, Bouffier geht. Bild: dpa

Fehleinschätzung des gewieften Machtstrategen

Doch nicht nur aus Altersgründen stand Bouffier unter Druck. Das CDU-Schwergewicht spielte eine maßgebliche Rolle in der Bundespartei im Machtkampf um die personelle Neuaufstellung nach der Ära Merkel. Bei den Personalentscheidungen setzte der sonst so gewiefte Machtstratege aus Hessen mehr als einmal auf spätere Verlierer.

Zusammen mit Wolfgang Schäuble fuhr Bouffier in der Frage der Kanzlerkandidatur seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder in die Parade und sprach sich für Armin Laschet aus. Gegen den auch an der hessischen Basis beliebten heutigen CDU-Chef Friedrich Merz unterstützte Bouffier einen am Ende abgeschlagenen Bewerber: Ex-Kanzleramtsminister Helge Braun. Wie Bouffier kommt auch Braun aus Gießen.

Vorreiter für schwarz-grüne Bündnisse

Erfolgreicher agierte Bouffier in Hessen. Mit der ersten schwarz-grüne Koalition in einem Flächenland erschloss er der CDU 2013 eine ganz neue Machtoption: Die beiden zuvor heftig zerstrittenen Parteien arbeiteten plötzlich geräuschlos und stabil zusammen, seit 2018 mit nur einer Stimme Mehrheit. Bouffier habe die Koalition verlässlich und ausgleichend geführt, seine politische Lebensleistung verdiene "höchsten Respekt", würdigte Grünen-Chef Tarek Al-Wazir den scheidenden Regierungschef. Al-Wazir ist in der schwarz-grünen Koalition Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister.

Als die Grünen noch in der Opposition waren, nannte Al-Wazir den damaligen Innenminister Bouffier schon mal einen "Rechtspopulisten". Bouffier galt in jenen Tagen als Hardliner in der erzkonservativen Hessen-CDU und machte als "Schwarzer Sheriff" von sich reden. Bouffier forderte ein Melderegister für rückfallgefährdete Sexualstraftäter und trat für eine strenge Abschiebepolitik ein. Ein Gericht kassierte seinen Versuch, die umstrittene Rasterfahndung nicht nur in Ausnahmesituationen einzusetzen.

Bouffier war damals in zahlreiche Affären verwickelt, die verschiedene Untersuchungsausschüsse beschäftigte. Allerdings ohne Folgen für ihn. Am stärksten hängt ihm der Kasseler NSU-Mord an Halit Yozgat nach: Polizisten durften auf Bouffiers Geheiß V-Leute nicht vernehmen. Sie waren von einem Verfassungsschutzmitarbeiter geführt worden, der zeitweise selbst unter Mordverdacht stand.

Der "Landesgroßvater" spottete die SPD schon mal. Hessens Ministerpräsident Bouffier Ende Juni 2015 beim Besuch der englischen Königin in Hessen im Frankfurter Römer. Bild: dpa

Jovialer Landesvater

Nach dem Wechsel an der Spitze der Landesregierung agierte Bouffier moderater. Er trat nun als jovialer und ausgleichender Landesvater auf. "Landesgroßvater" spottete die SPD. Doch es gab auch Anerkennung für Bouffiers Art und Weise, politische und persönliche Krisen zu meistern.

2019 ermordete ein Rechtsextremist Bouffiers engen Parteifreund Walter Lübcke. 2020 folgte der rassistische Anschlag von Hanau. Der Tod seines Finanzministers Thomas Schäfer sowie seine eigene Krebserkrankung waren weitere Tiefpunkte.

Körperlich sichtlich angeschlagen machte Bouffier weiter. Seine Popularität stieg, in Umfragen wurde er zum mit Abstand beliebtesten Politiker in Hessen. "In solchen Momenten muss man stehen", sagte er kürzlich im Rückblick auf die Krisensituation.

Mit dem Amt habe er sich nie verwechselt. Ob er wirklich so leicht loslassen kann, bezweifeln aber viele. Für bleibende Aufgaben als Ministerpräsident a.D. ist der 70-Jährige jedenfalls vorbereitet. In der Wiesbadener Staatskanzlei ist ein Büro mit Personal für ihn reserviert, einen Dienstwagen samt Fahrer bekommt er auch.