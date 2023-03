Berlin vor Koalitionsverhandlungen SPD macht Weg frei für Gespräche mit CDU Stand: 01.03.2023 21:12 Uhr

Schwarz-Rot in Berlin ist wahrscheinlicher geworden: Der SPD-Landesvorstand stimmte klar für Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Die wiederum dürfte morgen zustimmen. Bei den Sozialdemokraten regt sich aber Widerstand.

Die SPD in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit dem Wahlsieger CDU aufnehmen. Das teilte Vorstandsmitglied Kevin Hönicke am Abend bei Twitter mit. Der SPD-Landesvorstand habe dies mit 25 zu zwölf Stimmen beschlossen.

Für ein solches Bündnis hatte sich zuvor schon die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landeschefin Franziska Giffey ausgesprochen. Sie wäre nicht mehr Regierungschefin, sollte das Bündnis zustandekommen.

In der SPD es aber auch viele Stimmen gegen ein Bündnis mit der CDU. Vor allem die Jusos lehnen eine Koalition mit der CDU entschieden ab. "Die CDU passt nicht zu Berlin und nicht zur SPD", sagte die Berliner Co-Vorsitzende Sinem Taşan-Funke der Nachrichtenagentur dpa: "Wir werden uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen."

Wegner könnte statt Giffey Regierungschef werden

Auch Berlins CDU-Chef Kai Wegner ist offenbar für eine Koalition mit der SPD. Laut rbb-Informationen will er morgen seinem Landesvorstand entsprechende Verhandlungen empfehlen. Dessen Zustimmung ist laut ARD-Korrespondentin Esther Neumeier sicher.

Neuer Regierender Bürgermeister würde in dem Fall Wegner. Einen Regierungschef in Berlin stellte die CDU zuletzt mit Eberhard Diepgen, der von 1984 bis 1989 und von 1991 bis 2001 amtierte.

Grüne warnen vor "Rückschrittskoalition"

Die Alternative wäre eine Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken, mit denen die SPD seit 2016 regiert. Das Dreierbündnis hätte ebenfalls eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus.

Die grüne Spitzenkandidatin bei der Wiederholungswahl, Bettina Jarasch, kritisierte ein mögliches schwarz-rotes Bündnis: "Dass sich die SPD und die CDU nun offenkundig füreinander entscheiden, zeigt, das kommt, wovor wir im Wahlkampf immer gewarnt haben: eine Rückschrittskoalition." Die Grünen stünden zu ihrer Verantwortung für Berlin und hätten dies in "den jeweils ernsthaft geführten Sondierungsgesprächen" deutlich gemacht.

Seit 17. Februar hatten die Parteien in Sondierungsgesprächen ausgelotet, ob es eine gemeinsame Basis für Koalitionsverhandlungen und für eine Regierungsbildung gibt. Die CDU sprach je dreimal mit SPD und Grünen. SPD, Grüne und Linke kamen ebenfalls dreimal zusammen.