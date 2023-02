Analyse Abgeordnetenhauswahl Berlin Wer wählte was warum? Stand: 12.02.2023 23:10 Uhr

Die Abgeordnetenhauswahl war geprägt von Unzufriedenheit. Warum traf das die Koalitionspartner so unterschiedlich? Und wem verdankt die CDU ihren Sieg? Eine Analyse auf Basis der Zahlen von infratest dimap.

Von David Rose, tagesschau.de

Zum ersten Mal seit 1999 ist die CDU in Berlin bei der Abgeordnetenhauswahl wieder zur stärksten Kraft aufgestiegen. Dass sie rund zehn Prozentpunkte zulegte und die SPD überholte, hat viel mit der Enttäuschung in der Hauptstadt zu tun. Nur 26 Prozent sagen, dass die Dinge in Berlin gut funktionieren. Insbesondere das Urteil über die Verwaltung der Stadt fällt verheerend aus.

Diese große Unzufriedenheit richtete sich besonders gegen den rot-grün-roten Senat. Nur 24 Prozent der Wahlberechtigten sind mit dessen Arbeit zufrieden. Davon profitierte die CDU.

Zwar glauben nur 31 Prozent der Wahlberechtigten, dass ein CDU-geführter Senat die Probleme in Berlin besser lösen könnte. Und auch nur 35 der Befragten am Wahltag wünschten sich einen von der CDU geführten Senat. Doch die Union mobilisierte viele der Unzufriedenen. Jeder zweite CDU-Wähler begründete seine Entscheidung vorrangig mit der Enttäuschung über andere Parteien. Unter den neuen CDU-Wählerinnen und Wählern lag dieser Anteil sogar bei 73 Prozent.

CDU punktet mit Sicherheit und Ordnung

Besonders starke Zugewinne verbuchte die Partei bei Wählerinnen und Wählern über 45 Jahren. Während die CDU aber bei den Über-60-Jährigen mit großem Vorsprung stärkste Kraft wurde, lag sie bei den Wählerinnen und Wählern unter 60 Jahren nur auf dem zweiten Platz knapp hinter den Grünen.

Inhaltlich überzeugte die CDU ihre Anhängerinnen und Anhänger vor allem nach den Silvesterkrawallen mit dem Thema "Sicherheit und Ordnung", das am häufigsten als wahlentscheidendes Thema genannt wurde. 45 Prozent aller Wahlberechtigten sind überzeugt, dass die CDU in Berlin besser für Recht und Ordnung sorgen würde - von den Unionswählerinnen und -wählern sagen dies sogar 91 Prozent.

Für den Erfolg der Partei aber noch wichtiger: 27 Prozent der Wahlberechtigten trauen ihr zu, die wichtigsten Aufgaben in Berlin am ehesten lösen zu können. Damit überholte die CDU in dieser zentralen Frage zum ersten Mal seit 1999 die SPD.

Die Zahlen zeigen zugleich aber, dass Spitzenkandidat Kai Wegner nur eine geringe Zugkraft für seine Partei entwickeln konnte. Nicht einmal jeder Vierte war mit seiner Arbeit zufrieden. Wenn der Regierende Bürgermeister direkt gewählt worden wäre, hätten sich 27 Prozent für Wegner entschieden. Damit verkürzte er zwar seinen Rückstand gegenüber SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey im Vergleich zur Wahl von 2021 deutlich, lag aber noch fünf Prozentpunkte hinter ihr.

Viele früherer SPD-Wähler blieben zu Hause

Giffey wiederum ist zwar die populärste Politikerin der Stadt. 36 Prozent der Befragten waren mit ihrer Arbeit zufrieden. Doch sowohl im Vergleich zu ihren SPD-Vorgängern als auch mit Blick auf Vergleichswerte von aktuellen Regierungschefs der Bundesländer ist dieser Zustimmungswert sehr schwach.

Nicht nur der von ihr geführte Senat erntete eine historisch schlechte Bewertung durch die Wahlberechtigten. Auffallend ist, dass dieses Urteil besonders zu Lasten der Sozialdemokraten geht. Die Hälfte macht vorrangig die SPD für die Probleme in der Verwaltung verantwortlich. Und nur 23 Prozent finden, dass die Partei Berlin seit der Wahl 2021 vorangebracht habe.

Auch wenn die SPD ihre höchsten Stimmanteile erneut bei den Wählerinnen und Wählern über 60 Jahre erreichte, verlor sie dort auch am stärksten. Besonders viele der früheren SPD-Wählerinnen und -Wählern wanderten laut Analyse entweder zur CDU ab oder gingen gar nicht mehr an die Urne. Unter der deutlich gesunkenen Wahlbeteiligung litten die Sozialdemokraten am stärksten.

Auch wenn der SPD in vielen Bereichen spürbar seltener die besten Lösungen für die Probleme der Stadt zugetraut werden als bei der Wahl 2021, so wünschten sich doch am Wahltag 28 Prozent auch künftig einen Senat unter SPD-Führung. Das liegt auch an den Themen, die die Stadt bewegen.

Nach Sicherheit und Ordnung wurde das Thema Wohnen als zweitwichtigstes Thema für die Wahlentscheidung genannt - für SPD-Anhängerinnen und -Anhänger war es sogar das wichtigste Thema. Zwar machen 38 Prozent der Berlinerinnen und Berliner vor allem die SPD für den derzeit fehlenden Wohnraum verantwortlich. Aber 21 Prozent trauen ihr von allen Parteien am ehesten zu, für bezahlbare Wohnungen zu sorgen - nur Die Linke liegt hier noch knapp vor der SPD.

Grüne stärkste Kraft unter Jüngeren

Die Sozialdemokraten mussten nicht nur ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Berlin verkraften, sondern auch höhere Verluste als die Koalitionspartner. Im Rennen um die Position als zweitstärkste Kraft blieben die Grünen nur knapp hinter ihrem bisherigen Rekordergebnis der Wahl von 2021 zurück. In allen Altersgruppen unter 45 Jahre wurden sie stärkste Kraft. Besonders erfolgreich ist die Partei bei Wahlberechtigten, die erst in den vergangenen Jahren in die Hauptstadt zogen.

Die bisherige Regierungsbeteiligung wird zwar negativ gesehen. 54 Prozent aller Wahlberechtigten finden, dass die Grünen im Senat zu wenig umgesetzt hätten. Ihnen werden aber nur im Verkehrsbereich die kritisierten Zustände der Stadt angelastet. Trotzdem spiegelt sich die Enttäuschung über den Senat auch darin wider, dass die Abwanderung früherer Grünen-Wählerinnen und -Wähler am stärksten ins Lage der Nichtwähler ging.

Dennoch finden 20 Prozent, dass die Grünen die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft habe - das ist der beste Wert unter den Berliner Parteien. 25 Prozent wünschen sich auch einen Senat unter Führung der Grünen - das ist kaum weniger Unterstützung als für die SPD.

Trotzdem kämpfen auch die Grünen mit Problemen. Gerade bei ihrem Kernthema Klimapolitik werden der Partei spürbar seltener die besten Lösungen zugetraut als 2021. Gleichzeitig finden rund zwei Drittel der Berliner, dass sich die Grünen klarer gewalttätigen Aktivistinnen und Aktivisten abgrenzen müssten.

Auch Spitzenkandidatin Bettina Jarasch entwickelte kaum Zugkraft. Gegenüber 2021 steigerte sie zwar ihren Bekanntheitsgrad deutlich. Doch damit wuchs fast nur die Zahl derjenigen, die mit Jaraschs Arbeit unzufrieden sind. Bei der Direktwahlfrage lag sie hinter Giffey und Wegner.

Lederer punktet für die Linke

Beim dritten Koalitionspartner, der Linken, zeigte sich in Teilen ein ganz anderes Bild. Spitzenkandidat Klaus Lederer ist hinter Giffey der zweitbeliebteste Politiker und zugleich der einzige, über den sich mehr Wahlberechtigte positiv als negativ äußern. Aber der Partei wird nach den Erfahrungen mit ihrer Regierungsbeteiligung nun nicht mehr so viel zugetraut wie noch 2021. Zwar sagen 43 Prozent, dass sie eine erneute Regierungsbeteiligung der Linken gut fänden. Gleichzeitig finden aber drei Viertel aller Wahlberechtigten, dass die Partei zu zerstritten sei, um Dinge wirklich voranzubringen.

Die Verluste der Linken gehen überwiegend auf das Konto von Männern, die sich stärker von der Partei abwandten als Frauen. Allerdings: Gegen den Trend entschieden sich Selbstständige deutlich häufiger für Die Linke als 2021. Auffällig ist auch, dass Zehntausende frühere Wählerinnen und Wähler der Partei diesmal zu Hause blieben.

FDP unter Konkurrenzdruck der CDU

Dass die FDP von Beginn des Wahlabends an um den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus bangen musste, hatte zum Teil mit der Abwanderung von Anhängern zur CDU zu tun. Die Liberalen verloren aber zugleich ebenso wie Die Linke in der Wahrnehmung der Berliner fast überall an Vertrauen in ihre Lösungsansätze. Zwar lobt eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner den Einsatz der Liberalen für Entlastungen der Bürger. Aber nur jeder Fünfte findet, die FDP stehe für Aufbruch und Erneuerung.

Die stärksten Verluste muss die Partei bei jungen Männern unter 35 Jahren, bei Beamten und Selbstständigen hinnehmen. Der deutliche Rückgang der Wahlbeteiligung traf auch die FDP in Form der Abwanderung früherer Wählerinnen und Wähler ins Lager der Nichtwähler. Dennoch wurden die Liberalen auch als Alternative für Unzufriedene wahrgenommen. 43 Prozent der FDP-Wählerinnen und -Wähler erklärten, sie hätten sich diesmal aus Enttäuschung über andere Parteien so entschieden.

AfD mobilisiert Besorgte und Enttäuschte

Bei der AfD liegt dieser Anteil bei 47 Prozent. Sie punktet auch dadurch, dass sie Menschen mit Sorgen und Frustration erreicht. Und die Sorgen in der Bevölkerung sind groß: 69 Prozent befürchten sinkende Einkommen, 67 Prozent haben große Sorgen, keine bezahlbare Wohnung mehr zu finden, und 58 Prozent haben die Befürchtung, dass die Preise so stark steigen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. All diese großen Sorgen werden von AfD-Anhängerinnen und -Anhängern deutlich häufiger genannt als von denen anderer Parteien.

Ihre besten Ergebnisse erzielt die AfD in Berlin bei Wählerinnen und Wählern mit geringer und mittlerer Bildung, bei Arbeiterinnen und Arbeitern sowie bei Menschen, die sich persönlich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden.