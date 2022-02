Baustelle Bauministerium Wie ein Ministerium entsteht Stand: 05.02.2022 12:03 Uhr

Wenn der Staatssekretär selbst zum Akkubohrer greift - dann kann das wohl nur im Bauministerium sein. Formal gibt es das Ministerium noch gar nicht, und auch sonst ist es bislang mehr eine Baustelle.

Von Hans-Joachim Vieweger, ARD-Hauptstadtstudio

Politisch ist die Ansage klar: Dass es seit 1998 zum ersten Mal wieder ein eigenes Bauministerium gibt, unterstreiche die politische Bedeutung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung, sagte Bundesbauministerin Klara Geywitz Mitte Januar bei ihrer ersten Rede im Bundestag. Ein solches Ministerium biete auch die Chance, unter einem Dach und aus einer Hand die Themen Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom Bund aus neu zu denken.

BR Logo Hans-Joachim Vieweger ARD-Hauptstadtstudio

Der Apparat für das neue Ministerium, das übrigens 1998 von Gerhard Schröder aufgelöst worden war, muss freilich erst noch aufgebaut werden. Verantwortlich dafür ist Staatssekretär Rolf Bösinger, der zuletzt im Finanzministerium unter Olaf Scholz gearbeitet hat. Der Stab der Ministerin steht, andere Bereiche wie die EDV- oder die Personalabteilung sollen dazu kommen: "Wir sind eigentlich ein ganz kleines Team momentan. Leute, die mit sehr viel Idealismus und sehr viel Herz hier herangehen."

"Faktisch existieren wir noch gar nicht"

Inhaltlich fängt man natürlich nicht bei Null an. Das Thema Bauen wurde zuletzt im Innenministerium bearbeitet, das dies auch im Titel trug: "Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat". Und formal heißt das Innenministerium auch jetzt noch so. Denn solange es noch keinen Bundeshaushalt für das laufende Jahr gibt - das zieht sich nach Wahlen immer etwas hin -, gehören die Abteilungen für Bauen, für Raumordnung oder Stadtentwicklung nach wie vor zum Verantwortungsbereich des Innenministeriums.

"Haushaltsrechtlich tauchen wir noch nicht auf", sagt Bösinger. Das heißt: Auch wenn das neue Ministerium in der Außenwahrnehmung schon bestehe: "Faktisch existieren wir noch gar nicht."

Im Gebäude des früheren DDR-Verkehrsministeriums

Aber natürlich arbeiten die entsprechenden Abteilungen schon für Ministerin Geywitz, die in einem Nebengebäude des Innenministeriums Platz gefunden hat - das Gebäude, in dem bis 1989 das alte Verkehrsministerium der DDR residierte. Bis der Wechsel der Abteilungen auch formal vollzogen ist, muss aber noch eine offizielle Vereinbarung getroffen werden, in der genau festgeschrieben wird, wie viele Leute vom einen ins andere Ministerium wandern und welche Zuständigkeiten betroffen sind.

Welche Mitarbeiter und Zuständigkeiten betroffen sind, ist Verhandlungssache. Und nicht immer leicht, gibt Bösinger zu, schließlich gebe keiner gerne ab: "Es ist schon ein hartes Ringen um Zuständigkeiten, um Stellen und Personen, teilweise auch ums Geld, weil das mit Einfluss zu tun hat." Es seien keine einfachen Verhandlungen gewesen: "Wir haben über Wochen über Stellen und Zuständigkeiten gestritten." Bei manchen Themen sei man erfolgreich gewesen, bei anderen habe man sich gegenüber den anderen Ministerien nicht durchsetzen können.

Die Verantwortung für die Energetische Gebäudesanierung bleibt zum Beispiel im Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck. Schade, heißt es aus der Immobilienbranche. Vielleicht hätte sich das Hin und Her um die KfW-Förderung vermeiden lassen, wenn nur ein Ministerium hier zuständig wäre.

Ein Ministerium wie ein Schnellboot

Zumal bei dem Enthusiasmus, den Bösinger versprüht. Er vergleicht sein neues Ministerium mit einem Schnellboot: "Wir können mit unserem kleinen Team viele Dinge schneller umsetzen, weil man die Leute einfach eher kennt als in einem großen Ministerium mit bis zu 2000 Beschäftigen." Es sei auch eine große Chance, Themen im Bausektor voranzubringen, die in den vergangenen Jahren nicht so schnell vorangekommen seien. Schließlich hat sich die neue Bundesregierung viel vorgenommen: Jedes Jahr will sie den Bau von 400.000 Wohnungen anstoßen.

Das neue Ministerium mit künftig etwa 400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen biete zudem die Chance, eine gute Mischung beim Personal zusammenzustellen, insbesondere bei Männern und Frauen: "Es ist eine meiner Zielgrößen, möglichst für eine Gleichverteilung von Männern und Frauen zu sorgen", sagt Bösinger.

Und bei aller Bürokratie schwingt eine Portion Start-up-Mentalität mit, wenn der Staatssekretär persönlich Hand an die Wandschranktüren in seinem noch recht kahlen Büro legt, um schneller an Bücher und Akten zu kommen. Da habe er einfach den Akkubohrer von zuhause mitgebracht und die Schranktüren ausmontiert - "und war zufrieden".

Es sei schon etwas Verrücktes, ein neues Ministerium aufzubauen, sagt Bösinger. Kein Tag sei wie der andere, jeder Tag bringe neue Probleme. Aber gerade das mache es so spannend.