Nachfolge von Esken Arbeitsministerin Bas will SPD-Chefin werden

Die neue Bundesarbeitsministerin Bas will auch SPD-Chefin werden. Das hat sie nach ARD-Informationen am Morgen im Parteipräsidium angekündigt. Die Sozialdemokraten wollen ihre neuen Vorsitzenden bei einem Parteitag im Juni wählen.

Arbeitsministerin Bärbel Bas will nach ARD-Informationen auch SPD-Co-Vorsitzende werden. Zwei mit der Personalie vertraute Personen sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass es im Vorstand und im Präsidium der Partei große Unterstützung für Bas gebe.

Die frühere Bundestagspräsidentin galt bereits seit Längerem als interessiert und als Favoritin für den Posten. Bas gehört dem linken Parteiflügel an, genießt aber auch bei der konservativen Parteiströmung des "Seeheimer Kreises" Respekt. Zudem kommt sie aus dem starken Landesverband Nordrhein-Westfalen, der sich in der letzten Wahlperiode zu wenig in Berlin berücksichtigt sah.

Auch Kandidatur von Klingbeil gilt als sicher

Der Weg für eine Kandidatur der Arbeitsministerin ist frei, weil die umstrittene bisherige Co-Chefin Saskia Esken gestern ihren Verzicht auf eine neue Kandidatur erklärt hatte.

Als sicher gilt, dass sich beim Parteitag Ende Juni auch Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil erneut zur Wahl zum Parteichef stellen wird. In der Partei gibt es allerdings Kritik an seiner Machtfülle, zumal er die Wahlniederlage mitverantworten muss.

Klüssendorf soll Generalsekretär werden

Das SPD-Präsidium hat nach ARD-Informationen zudem beschlossen, dass der Parteilinke Tim Klüssendorf neuer Generalsekretär werden soll. Er folgt damit auf Matthias Miersch, der zum Fraktionschef gewählt wurde. Klüssendorf muss ebenfalls im Juni vom Parteitag gewählt werden.