Amtsübergabe im Kanzleramt "Eine der schönsten Aufgaben, die es gibt" Stand: 08.12.2021 16:06 Uhr

Angela Merkel hat ihrem Nachfolger Olaf Scholz eine "glückliche Hand" bei der Führung des Landes gewünscht. Kanzler von Deutschland zu sein, sei eine der "schönsten Aufgaben", sagte sie bei der Amtsübergabe.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihrem Nachfolger Olaf Scholz (SPD) zum Start ins Amt gratuliert. "Nehmen Sie dieses Haus in Besitz und arbeiten Sie mit ihm zum Besten unseres Landes", sagte die CDU-Politikerin bei der Amtsübergabe im Kanzleramt.

Sie wisse aus eigenem Erleben, dass es ein bewegender Moment sei, in dieses Amt gewählt zu werden. Scholz erahne vielleicht, dass dies eine spannende, erfüllende und auch fordernde Aufgabe sei. "Aber wenn man sie mit Freude angeht, dann ist es vielleicht auch eine der schönsten Aufgaben, die es gibt, für dieses Land Verantwortung zu tragen", sagte Merkel. Sie wünsche von Herzen alles Gute und immer "eine glückliche Hand" für das Land.

"So viel wird sich da nicht ändern"

Scholz würdigte seinerseits die politischen Verdienste Merkels. "Sie haben Großartiges bewegt", betonte er. Gemeinsam hätten auch sie beide etliche Krisen durchgestanden, darunter die Finanzkrise 2008/09 und die Flüchtlingskrise 2015. Dass dabei stets eine "vertrauensvolle Arbeit existiert" habe, zeige, "dass wir eine starke, leistungsfähige Demokratie sind, in der es einen großen Konsens gibt zwischen den verantwortlichen Demokraten".

Dennoch habe Merkel das Land, die Regierung, aber auch das Kanzleramt besonders geprägt. Den Mitarbeitern des Kanzleramts versprach Scholz, er werde anknüpfen an "die nordostdeutsche Mentalität, die hier geherrscht" habe: "So viel wird sich da nicht ändern."

Die Arbeit kann beginnen

Zuvor waren Scholz und die Ministerinnen und Minister der Ampel-Koalition ernannt worden. Sie haben ihren Eid abgelegt und können mit der Arbeit beginnen. Bundespräsident Steinmeier mahnte, bei aller Veränderung den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren.

In vielen Ministerien fand am Nachmittag zeitgleich ebenfalls die Amtsübergabe an die neuen Hausherren statt. Das neue Kabinett will sich am Abend zu seiner ersten Sitzung treffen.