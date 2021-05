Altenpflege Heil dringt auf höhere Löhne per Gesetz

Arbeitsminister Heil will die Löhne in der Altenpflege per Gesetz erhöhen. Tarifgehälter sollen Pflicht werden. Der SPD-Politiker legte einen Gesetzentwurf vor - eigentlich eine Sache von Gesundheitsminister Spahn.

Wer in Alten- und Pflegeheimen arbeitet, ist häufig schlecht bezahlt, oft auch unter Tarif. So weit, so bekannt. Union und SPD waren mit dem Ziel angetreten, für bessere Löhne in der Pflegebranche zu sorgen. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Passiert ist bislang jedoch wenig.

Arbeitsminister Hubertus Heil erhöht nun den Druck. Der SPD-Politiker will Tarifgehälter in der Branche zur Pflicht machen und legte nun ein einen Gesetzentwurf für ein "Pflege-Tariftreue-Gesetz" vor. Noch diesen Sommer solle es beschlossen werden, so der Minister in der "Bild am Sonntag". Also vor der Bundestagswahl.

Tariflöhne als Bedingung

Der Gesetzentwurf sieht demnach Tariflöhne als Bedingung für Abrechnungen mit der Pflegeversicherung vor. "Betreiber von Pflegeeinrichtungen bekommen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung, wenn sie ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen", erklärte Heil die Stoßrichtung.

"Keine konkrete Lösung vorgelegt": die Minister Spahn und Heil. Bild: AFP

In der Altenpflege arbeiten laut Arbeitsministerium 1,2 Millionen Menschen; knapp die Hälfte bekommt Tariflohn. Den anderen gut 600.000 Pflegekräften würde das Gesetz nach Heils Berechnungen eine spürbare Gehaltssteigerung bringen: "Im Schnitt sind so für Vollzeitkräfte über 300 Euro mehr pro Monat möglich."

Vorwurf an Minister Spahn

Eine solche Gesetzesinitiative fällt eigentlich in den Geschäftsbereich von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Doch der habe bislang "keine konkrete Lösung vorgelegt".

Ein Anlauf für einen Tarifvertrag, den Heil für die gesamte Branche für allgemeinverbindlich erklären wollte, war zu Jahresbeginn gescheitert. Die Arbeitgeberseite der Caritas hatte ihr Veto eingelegt.

Pläne für Deckelung der Pflegekosten

Spahn hatte bisher Eckpunkte für eine Reform der Pflegefinanzierung vorgelegt. Sie sehen neben Entlastungen für Pflegebedürftige von stark steigenden Eigenanteilen auch Regelungen für eine bessere Bezahlung vor. Demnach sollen nur Pflegedienste und Pflegeheime zugelassen werden können, die nach Tarif oder tarifähnlich bezahlen.

SPD-Minister Heil hat seinen Gesetzentwurf laut "BamS" am Freitag zur Beratung innerhalb der Bundesregierung verschickt. Aus dem Spahn-Ministerium gibt es bislang keine öffentliche Reaktion.