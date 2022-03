Wahl des Bundestags-Vizepräsidenten AfD scheitert doppelt mit Klagen in Karlsruhe Stand: 22.03.2022 13:51 Uhr

Die AfD wird vorerst die einzige Bundestagsfraktion ohne Stellvertreter im Präsidium bleiben: Nach einem Abgeordneten scheiterte nun die gesamte Fraktion mit dem Versuch, den Posten vor dem Bundesverfassungsgericht zu erstreiten.

Auch die AfD-Fraktion ist mit dem Versuch gescheitert, einen Posten für sich im Bundestagspräsidium mit einer Organklage beim Bundesverfassungsgericht zu erstreiten. Die Karlsruher Richterinnen und Richter wiesen den Antrag als offensichtlich unbegründet zurück, wie sie am Dienstag unangekündigt mitteilten. Unmittelbar zuvor hatten sie ihr Urteil zur erfolglosen Klage eines einzelnen AfD-Abgeordneten verkündet.

Zur Begründung der Ablehnung hieß es von den Karlsruher Richtern, die AfD-Bundestagsfraktion kann nicht verlangen, dass der Bundestag einen ihrer als Vizepräsident vorgeschlagenen Kandidaten in das Präsidium wählt. Durch die "Nichtwahl" in der vergangenen Legislaturperiode wurde die Fraktion demnach nicht in ihren Rechten verletzt. Eine andere Regelung würde statt der freien Wahl auf ein "Besetzungsrecht" durch die Fraktionen hinauslaufen.

Dem stehe das freie Mandat jeweils aller Abgeordneten entgegen. "Es bestehen keine Hinweise auf eine gleichheitswidrige Handhabung des Vorschlagsrechts der Antragstellerin oder auf eine unfaire oder illoyale Durchführung der Wahlvorgänge", heißt es abschließend in dem Karlsruher Beschluss.

Zuvor Klage von Abgeordnetem Jacobi abgewiesen

Unmittelbar zuvor hatte der Zweite Senat im zweiten anhängigen Verfahren zu dem Komplex sein Urteil verkündet. Hier ging es um die Klage eines einzelnen AfD-Abgeordneten, die ebenfalls erfolglos blieb.

Geklagt hatte der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi. Es ging um die Wahl eines Vize-Bundestagspräsidenten in der zurückliegenden Wahlperiode. Jacobi wollte im zweiten Wahlgang einen zusätzlichen AfD-Kandidaten vorschlagen, nachdem der ursprünglich von der Partei nominierte Kandidat im ersten Wahlgang geschlossen von allen anderen Bundestagsparteien abgelehnt worden war. Damit hätte die Partei dann zwei Kandidaten für das Amt des stellvertretenden Bundestagspräsidenten aufgestellt. Bei einem dritten Wahlgang hätten dann die Stimmen aus den eigenen Reihen für den AfD-Kandidaten gereicht.

Jacobis Antrag wurde jedoch zurückgewiesen, da "einem einzelnen Abgeordneten kein Vorschlagsrecht für die Wahl eines Vizepräsidenten zustehe", so die damalige Begründung. Dem folgten die Richter in Karlsruhe nun, indem sie entschieden, dass der Bundestag das Vorschlagsrecht für die Posten der Vizepräsidenten auf die Fraktionen beschränken kann.

Einzige Fraktion ohne Stellvertreter im Präsidium

Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 hatte die AfD als einzige Fraktion noch nie einen Stellvertreter-Posten im Präsidium inne. Die anderen Parteien hatten sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten durchfallen lassen, indem sie ihnen die erforderliche Mehrheit verweigerten. Denn viele Abgeordnete wollen die Rechtspopulisten prinzipiell nicht im Leitungsgremium des Bundestags vertreten sehen.

Auch nach der Bundestagswahl im September vergangenen Jahres blieb die AfD bei den Wahlen zum neuen Präsidium außen vor. Ihr Bewerber Michael Kaufmann hatte die erforderliche Stimmenzahl in zwei Wahlgängen im Oktober und Dezember weit verfehlt. Die Fraktionsspitze kritisierte das als "fatales Signal für die demokratische Kultur in unserem Land", der AfD werde ihr Platz "systematisch vorenthalten".

Union begrüßt Urteil

Zustimmung zum jüngsten Karlsruher Urteil kam von der Unionsfraktion. "Einmal mehr wurde der Opfermythos der AfD in Karlsruhe widerlegt", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, der Nachrichtenagentur dpa. Die AfD sei krachend gescheitert, sagte Frei. "Sie kann dem Bundestag ihre Kandidaten nicht aufzwingen - die Wahlfreiheit der Abgeordneten geht vor." Die Unionsfraktion begrüße ausdrücklich, dass das Gericht mit seinen Urteilen die Geschäftsordnungsautonomie des Bundestages stärke und die Wahlfreiheit der Abgeordneten betone. "Unsere Verfassung will ein starkes und handlungsfähiges Parlament - das hat der heutige Richterspruch klar unterstrichen", betonte Frei.