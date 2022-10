Urteil des Bundesverfassungsgerichts Bundestag muss besser informiert werden Stand: 26.10.2022 16:11 Uhr

Die Bundesregierung muss den Bundestag auch in Fragen der europäischen Sicherheitspolitik so früh wie möglich einbinden - und zwar umfassend. Das geht aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Das Bundesverfassungsgericht fordert wieder mal die Bundesregierung auf, die Abgeordneten besser zu informieren. Der Bundestag müsse bei europäischen Fragen frühzeitig Bescheid wissen - und zwar umfassend. Und auch so, dass er mit den Informationen arbeiten kann.

Damit haben die Fraktionen von Grünen und Linke in Karlsruhe gewonnen. Sie wollten mehr Informationen bekommen, als die EU im Mai 2015 eine Militäroperation plante. Schleuser im südlichen Mittelmeer sollten bekämpft werden. Das Ganze lief später unter dem Namen "Operation Sophia".

Einflussnahme muss möglich sein

Der Bundestag bekam das Konzept lange Zeit nicht zu lesen - obwohl sich verschiedene Bundestagsabgeordnete immer wieder darum bemühten. So geht es nicht, sagten nun die Karlsruher Richterinnen und Richter: Die Abgeordneten müssten rechtzeitig erfahren, was in der EU geplant ist und auch darauf Einfluss nehmen können. Hinterher, wenn nichts mehr zu ändern ist, sei es zu spät.

Genauso hätte auch ein Brief des türkischen Ministerpräsidenten zur Zusammenarbeit mit der EU in Migrationsfragen öffentlich gemacht werden müssen - die Linke hatte sich auch darüber beschwert. Wenn tatsächlich Geheimhaltung nötig sei, so das Verfassungsgericht, dann müsse die Regierung ausführlich begründen, warum sie etwas nicht weitergeben könne.