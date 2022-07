Vor den Beratungen im Kanzleramt über steigende Preise gibt es Kritik: Ver.di-Chef Werneke schloss eine Zurückhaltung bei Lohnforderungen aus. Auch die Opposition ist skeptisch: Wichtige Akteure seien nicht eingeladen.

Ver.di-Vorstandschef Frank Werneke hat vor den Beratungen im Bundeskanzleramt über die hohen Preissteigerungen ein weiteres staatliches Entlastungspaket gefordert - vor allem wegen der stark gestiegenen Energiekosten. Die Not sei groß, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Es müssten nun vor allem jene Bevölkerungsgruppen profitieren, die dies bei den bisherigen Entlastungspaketen nicht getan hätten, zum Beispiel die Rentner. Die derzeitige Lage erfordere Ausgaben, eine Grundlage für ein Einhalten der Schuldenbremse im kommenden Jahr sehe er nicht.

Eine zurückhaltendere Lohnpolitik der Gewerkschaften schloss Werneke aus. Es sei davon auszugehen, dass die Preise dauerhaft steigen und auf hohem Niveau bleiben. Deshalb müssten auch die Tariflöhne "mit dauerhafter Wirkung" steigen. Ziel der Gewerkschaften sei es, die Einkommen ihrer Mitglieder "zu sichern".

Ähnlich äußerte sich IG-Metall-Chef Jörg Hofmann: "Wir brauchen keine Ratschläge für tarifpolitisches Handeln", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Gut sei es, wenn es der Gesetzgeber ermögliche, dass bei den Beschäftigten mehr Netto vom Brutto bleibe.

Hofmann äußerte aber keine hohen Erwartungen an die von Bundeskanzler Olaf Scholz initiierte "Konzertierte Aktion". "Wenn wir zu einem Grundverständnis für die jeweils andere Seite kommen würden, wäre das schon viel wert", sagte er.

Als die "Konzertierte Aktion" schon einmal aus der Krise führen sollte

Als das Wirtschaftswunder-Deutschland in die Krise schlitterte, wurde als Gegenmaßnahme die "Konzertierte Aktion" ins Leben gerufen - eine informelle Gesprächsrunde aus Politik, Arbeitgebern und Gewerkschaften. Sie trat am 14. Februar 1967 erstmals zusammen, um den Kampf gegen die Inflation und steigende Arbeitslosenzahlen zu führen. Erfinder war der damalige SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller. Er hoffte, die Tarifpartner auf Eckpunkte einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik einschwören zu können - und eine Überhitzung der Konjunktur durch hohe Lohnforderungen der Gewerkschaften zu vermeiden. Damals wie heute war die Gefahr real, dass Löhne und Preise sich gegenseitig in die Höhe treiben. Schiller betonte ausdrücklich, dass keine Eingriffe in die Tarifautonomie vorgesehen seien.



Die Gewerkschaften gingen mit Widerwillen in die Verhandlungen. Sie beharrten auf der Tarifautonomie, waren strikt gegen die Festsetzung von Lohnleitlinien, wie sie der damaligen Regierung aus Union und SPD vorschwebten. Insgesamt zehn Gesprächsrunden gab es, doch wurde es im Laufe der Zeit immer schwieriger, tragbare Kompromisse zu finden und einen gemeinsamen Kurs zur Stabilisierung abzustecken.



1977 traten die Gewerkschaften vorläufig aus dem Gesprächsforum aus, um gegen eine Verfassungsklage mehrerer Arbeitgeberverbände gegen das Mitbestimmungsgesetz von 1976 zu protestieren. Der DGB-Kongress machte 1978 aus der vorläufigen eine endgültige Absage.