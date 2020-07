Corona-Pandemie "Zweite Corona-Welle ist schon da"

Fast 800 neue Corona-Fälle - die Gesundheitsämter haben erneut eine hohe Zahl von Neuinfizierten gemeldet. Sachsens Ministerpräsident spricht auch deshalb davon, dass die zweite Welle bereits laufe.

Erneut haben die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages fast 800 Corona-Neuinfektionen registriert. Insgesamt übermittelten sie 781 Fälle an das Robert Koch-Institut. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 204.964 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert - ein Großteil von ihnen gilt inzwischen als geheilt. An den Folgen der Infektion starben nach RKI-Angaben bislang 9118 Menschen - das bedeutet ein Plus von 7 im Vergleich zum Vortag.

"Anstieg in der Fläche"

Der R-Wert liegt nach RKI-Schätzungen derzeit bei 1,08, am Vortag wurde der Wert noch mit 0,93 angegeben. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Zudem gibt das RKI ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser aktuell bei 1,16. Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Am Freitag hatte das RKI mit 815 bestätigten Neuinfektionen eine nach Expertenmeinung besorgniserregende Zahl vermeldet. "Zuvor lag die Zahl bei um die 500 übermittelten Fällen pro Tag, zeitweise auch deutlich darunter", so eine Sprecherin. Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin sprach im tagesschau24-Interview von einem "Anstieg in der Fläche".

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht von einer zweiten Corona-Welle. Bisher könnten die Behörden "erstaunlich gut" mit den Fällen umgehen.

Reiserückkehrer sollen sich testen lassen

Angesichts des jüngsten Anstiegs der Fallzahlen spricht der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer bereits von einer zweiten Corona-Welle. Sie sei schon da, sagte er der "Rheinischen Post". "Wir haben jeden Tag neue Infektionsherde, aus denen sehr hohe Zahlen werden könnten", sagte Kretschmer. Die Aufgabe bestehe darin, mit den Gesundheitsämtern diese Welle jeden Tag neu zu brechen. Das klappe "erstaunlich gut".

Einen Grund für die neuerliche Verschärfung der Corona-Lage sieht der CDU-Politiker auch darin, dass Reisende das Virus teilweise aus dem Ausland mitbringen. Deshalb spricht sich Kretschmer für verpflichtende Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten aus. "Diejenigen, die mit dem Flugzeug aus einer Krisenregion zurückkommen, in der ein großes Infektionsgeschehen ist, müssen sich unmittelbar nach der Rückkehr testen lassen", sagte er. Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich am Freitag dafür ausgesprochen, solche Test auf freiwilliger Basis anzubieten.

WHO meldet Rekord an Neuinfektionen

Derzeit steigen die Fallzahlen nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Die Weltgesundheitsorganisation WHO meldet so viele Neuinfektionen an einem Tag wie noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Insgesamt seien es 284.196 Fälle gewesen, teilte die WHO am Freitagabend mit.

Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67.000. In Indien waren es fast 50.000, in Südafrika 13.000. Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Freitag 15,3 Millionen Infektionen gemeldet worden. Knapp 630.000 Menschen starben nachweislich mit einer Coronavirus-Infektion.