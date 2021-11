Auch Spahn für Wiedereröffnung Kommen die Impfzentren zurück? Stand: 01.11.2021 06:54 Uhr

Die meisten Impfzentren sind seit Wochen geschlossen - das will jetzt auch Gesundheitsminister Spahn ändern. Hintergrund ist die schwächelnde Impfkampagne. Vor allem bei den Booster-Impfungen drängt die Zeit.

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen fordert der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder auf, ihre Impfzentren wieder hochzufahren. "Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Standby bereithalten, nun wieder startbereit machen", sagte er der "Rheinischen Post".

Ähnlich hatte sich am Wochenende schon der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geäußert.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen zeigte sich unzufrieden mit dem Verlauf der Corona-Impfungen in den Praxen der niedergelassenen Ärzte. "Nach der Schließung der meisten Impfzentren erfüllen die Praxen die in sie gesetzten Erwartungen erkennbar nicht, weder bei den Erst- noch bei den Booster-Impfungen", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn das Impftempo nicht ausreiche, "werden wir endlich auch an anderen Stellen, beispielsweise Apotheken, impfen müssen".

Schriftliche Einladung an alle über 60?

Zudem riet Spahn dazu, in einem ersten Schritt alle Menschen über 60 schriftlich zur Auffrischungsimpfung einzuladen. Sein Ministerium hatte zudem noch einmal darauf hingewiesen, dass grundsätzlich alle Bürger einen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischung unter anderem für Menschen ab 70, Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen für alte Menschen, Pflegepersonal mit einem direkten Kontakt zu alten Menschen und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Länder uneins in Sachen Bund-Länder-Gipfel

Am Wochenende hatte Spahn in der "Bild am Sonntag" einen Bund-Länder-Gipfel zum Thema Auffrischungsimpfungen gefordert.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich im ZDF skeptisch, ob ein Bund-Länder-Gipfel zum Thema Booster-Impfung sinnvoll ist. "Wir sind dabei, die Booster-Impfungen durchzusetzen. Wir haben die Ältesten schon wieder eingeladen", sagte Müller. Die Frage sei, was Spahn konkret besprechen wolle. Er erwarte, dass der Minister sage, welchen Plan er für die schwierigen nächsten Monate habe.

Hingegen sagte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) im Bericht aus Berlin: "Corona ist eine gemeinsame nationale Aufgabe, und die haben wir immer parteiübergreifend gelöst." Auch CSU-Chef Markus Söder und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatten am Wochenende einen Gipfel von Bund und Ländern zu Corona gefordert.