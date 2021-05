Fortschritt der Impfkampagne Wieder mehr als eine Million Impfungen

Die Corona-Impfungen in Deutschland kommen weiter voran: Am Mittwoch wurden rund 1,1 Millionen Menschen geimpft. Es ist bereits der zweite Tag mit einer siebenstelligen Zahl seit Beginn der Impfkampagne.

Die Impfkampagne in Deutschland macht weiter Fortschritte: 30,6 Prozent der Bürger und Bürgerinnen haben mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: Donnerstag, 9.45 Uhr). Den vollen Impfschutz erhielten bislang 8,6 Prozent der Bevölkerung. Am Mittwoch wurden demnach rund 1,1 Millionen (1.092.765) Impfungen gemeldet.

Spitzenwert am Mittwoch vergangener Woche

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teilte auf Twitter mit, das sei nach dem Start der Impfkampagne in Deutschland der zweite Tag, an dem die Zahl der verabreichten Impfdosen siebenstellig gewesen sei. Der bislang höchste Tageswert seit Beginn der Impfkampagne war am Mittwoch vergangener Woche mit 1.116.608 Impfungen erreicht worden.

Insgesamt verabreichten alle Impfstellen bislang knapp 32,6 Millionen Dosen, davon knapp 25,5 Millionen bei Erstimpfungen und weitere gut 7,1 Millionen bei Zweitimpfungen.

Je nach Bundesland variiert die Impfquote. Die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften hat das Saarland mit 34,3 Prozent. Brandenburg liegt mit 27,2 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück. Von etwa 35,7 Millionen gelieferten Impfdosen wurden bislang 91,3 Prozent verbraucht. Die Impfkampagne in Deutschland war Ende 2020 gestartet worden.