Debatte über Drittimpfung STIKO plant Booster-Empfehlung ab 18 Jahren Stand: 17.11.2021 08:19 Uhr

STIKO-Chef Mertens geht davon aus, dass es bald eine Booster-Empfehlung für alle Menschen ab 18 Jahren geben wird. Auch Gesundheitsminister Spahn dringt auf eine rasche dritte Impfung für alle Erwachsenen. Die Hausärzte sehen das anders.

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, geht davon aus, dass die Kommission eine Empfehlung für Booster-Impfungen gegen das Coronavirus ab 18 Jahren abgeben wird. Mertens sagte in der ZDF-Sendung Markus Lanz, die STIKO werde am heutigen Mittwoch erneut darüber beraten. Bislang empfiehlt die Kommission die Booster-Impfung vor allem für Menschen ab 70 Jahren und für Personal in medizinischen Einrichtungen.

Etwa zeitgleich sprach sich der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür aus, allen Menschen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen - auch wenn die letzte Impfung noch kein halbes Jahr zurückliegt. Der Abstand von sechs Monaten sei als "zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist", heißt es in einem Brief von Spahn und dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, an alle Vertragsärzte in Deutschland, wie der "Tagesspiegel" berichtete.

Hausärzte: Booster bei Jüngeren nicht erforderlich

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sieht das offenbar anders. "Vor allem bei weniger gefährdeten jüngeren gesunden Menschen ist es nach den bisherigen medizinischen Erkenntnissen nicht erforderlich, auf den Tag genau nach sechs Monaten eine Booster-Impfung durchzuführen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Schutz insbesondere vor schweren Verläufen bestehe auch darüber hinaus. Beim Wunsch nach einer raschen Auffrischung sei zu berücksichtigen, "dass dies möglicherweise zu Lasten von vulnerablen Patienten erfolgen würde". Auch bei der dritten Impfung gelte es, die Gefährdeten besonders im Auge zu behalten. Zudem hätten viel zu viele Menschen noch nicht einmal die Erstimpfung erhalten.

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, fordert auch beim Boostern eine Vorrangprüfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen ähnlich wie zu Beginn der Impfkampagne. "Eine Priorisierung nach Alter, Krankheit sowie Berufsgruppe muss erneut in Betracht gezogen werden", sagt Brysch den Zeitungen der Funke Mediengruppe.