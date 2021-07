Nicht wahrgenommene Termine Immer mehr fordern Impfschwänzer-Strafe

Die Impfkampagne in Deutschland gerät ins Stocken. Immer mehr Impftermine werden nicht wahrgenommen - trotz der hoch ansteckenden Delta-Variante. Politiker und Experten fordern deshalb Strafen für Impfschwänzer.

Die Corona-Inzidenzzahlen in Deutschland sind niedrig - doch zugleich breitet sich die besonders ansteckende Delta-Variante immer mehr aus. Inzwischen liegt der Anteil der Ansteckungen mit der Variante an allen Neuinfektionen liegt nun bei 37 Prozent. Das RKI geht davon aus, dass Delta spätestens in dieser Woche zum dominierenden Virusstamm in Deutschland wird.

Auch deswegen wächst das Unverständnis darüber, dass viele Bürger ihre Impftermine nicht wahrnehmen. Mehrere Politiker fordern deshalb Geldstrafen für Impfschwänzer. "Eine Geldstrafe zu nutzen, wäre ein wichtiges Signal", sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in den tagesthemen. Damit mache man deutlich, dass Impfstoff weggeschmissen werden müsse, wenn Menschen Impftermine einfach ausfallen lassen. Außerdem hätten diese gut anderweitig vergeben werden können. Die Impfung zu schwänzen, "ist kein Kavaliersdelikt", so Lauterbach.

Der Unions-Fraktionsvize im Bundestag, Thorsten Frei sagte, Impftermine verfallen zu lassen, sei nicht nur rücksichtslos, sondern ein Schlag ins Gesicht all derer, die derzeit noch auf den knappen Impfstoff warten. "Wer nur zu bequem ist, zum Hörer zu greifen oder mit wenigen Klicks einen Termin abzusagen, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen müssen."

Unnötige Kosten für Personal und Impfstoff

Auslöser der Debatte war die Forderung des Präsidenten des Berliner Roten Kreuzes, Mario Czaja, eine "Impfterminschwänzer-Abgabe" in Höhe von 25 bis 30 Euro einzuführen. Wer etwa seinen Termin für die Zweitimpfung in einem der Impfzentren ohne Absage verstreichen lasse, solle mit einer derartigen Strafzahlung belegt werden, schlug Czaja im rbb vor. Das sei teilweise auch bei niedergelassenen Ärzten gängige Praxis. "Wir erleben leider seit einigen Wochen, dass zunehmend Menschen sich nicht abmelden, obwohl sie einen Termin in den Impfzentren haben. Das ist ziemlich unsolidarisch denen gegenüber, die schneller einen Termin haben wollen", findet der DRK-Präsident.

Czajas Angaben zufolge würden inzwischen fünf bis zehn Prozent der Termine in den Berliner Impfzentren nicht wahrgenommen. Das verursache für die Impfzentren unnötige Kosten, weil Personal und Impfstoff unnütz vorgehalten würden. Die geforderten 25 bis 30 Euro "Impfschwänzer-Abgabe" würden keinesfalls die Kosten für Personal und Impfstoff decken, sagte Czaja. Geregelt werden könnte die Abgabe laut Czaja über die Nutzungsbedingungen bei der Terminbuchungssoftware Doctolib ähnlich wie bei Ausfallhonoraren von Ärzten.

Im Juni stockte die Impfkampagne vor allem in Mecklenburg-Vorpommern. Die Terminabsagen schwankten tageweise zwischen 15 und 40 Prozent. "Das mag mit der Urlaubszeit zusammenhängen oder damit, dass auch Termine bei niedergelassenen Ärzten wahrgenommen werden", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe. Dies sei aber eine Momentaufnahme, die sich hoffentlich nicht verstetige.