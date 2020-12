Nach ersten Impfungen in Sachsen-Anhalt haben heute bundesweit die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Drei hochbetagte Frauen eines Pflegeheims in Berlin bekamen am Morgen die ersten Spritzen.

In Deutschland haben die Impfungen gegen das Coronavirus offiziell begonnen. In Berlin bekam am Morgen eine 101 Jahre alte Seniorin im Beisein von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in einem Pflegeheim eine Spritze mit dem Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer. Auch zwei weitere hochbetagte Frauen wurden im Pflegeheim geimpft. Mannschaftswagen der Polizei waren vor der Einrichtung platziert.

Corona-Impfungen beginnen bundesweit

tagesschau 09:59 Uhr, 27.12.2020





Kalayci zeigte sich erleichtert über den "guten Start" der Impfungen. Es sei das Signal, dass es für das Impfen nie zu spät sei. Gerade bei älteren Menschen könnten durch Impfungen schwere Krankheitsfälle und viel Leid vermieden werden.

Auch andere Länder starten

Auch in weiteren Bundesländern wurde bereits am Morgen geimpft. Im nordrhein-westfälischen Siegen erhielt eine 95-Jährige in einer Senioren- und Pflegeeinrichtung als erste die Spritze verabreicht. In Mecklenburg-Vorpommern begannen die Impfungen in einer Pflegeeinrichtung in Güstrow.

In Magdeburg in Sachsen-Anhalt begannen drei mobile Impfteams um kurz vor 9.00 Uhr, Bewohnerinnen und Bewohner eines kommunalen Pflegeheims zu impfen. Rund 120 Seniorinnen und Senioren sowie etwa 60 Mitarbeitende wollten sich immunisieren lassen.

In Berlin sollen Mitarbeitende von Pflegeheimen parallel geimpft werden. Dafür geht am Sonntagnachmittag das mit 80 Impfkabinen größte der sechs Berliner Impfzentren in Betrieb. Es wurde in der Arena-Halle in Treptow aufgebaut, in der sonst Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden.

Spahn überrascht von gestrigem Impfen

Der Impfstoff war am Samstag nach und nach in den Bundesländern angekommen. Der Landkreis Harz wollte nicht warten: Bereits am Abend wurde eine 101-jährige Seniorin in einem Pflegeheim in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geimpft. Im Anschluss bekamen weitere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte des Heims Impfdosen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurde von diesem vorgezogenen Impfstart überrascht. Spahns Sprecher sagte der "Bild am Sonntag", der Minister freue sich mit der geimpften Seniorin und wünsche ihr alles Gute: "Allerdings hatten wir mit allen Partnerländern der EU und mit den 16 Bundesländern vereinbart, am Samstag an alle auszuliefern und ab Sonntag gemeinsam mit den Impfungen zu beginnen."

Spahn zeigte sich zum bundesweiten Impfstart optimistisch, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. "Der Impfstart heute macht Hoffnung und gibt Zuversicht", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.

Seehofer: Keine Sonderrechte für Geimpfte

Wer gegen das Coronavirus geimpft wurde, soll nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) aber keine Sonderrechte genießen. "So wichtig das Impfen für uns alle ist: keine Sonderbehandlung für Geimpfte", sagte er der "Bild am Sonntag". Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften komme einer Impfpflicht gleich, und er sei gegen einen Zwang, betonte Seehofer.

Seehofer lehnte auch Sonderrechte von Unternehmen wie Airlines und Konzertveranstaltern ab. "Ich kann davor nur warnen", sagte er der "BamS". Eine Sonderbehandlung für Geimpfte spalte die Gesellschaft. "Des einen Privileg ist die Benachteiligung des anderen."

Die bundesweite Impfkampagne in Deutschland beginnt in Alten- und Pflegeeinrichtungen, die von mobilen Impfteams aufgesucht werden. Wer zuerst geimpft wird, entscheiden die Bundesländer und Behörden vor Ort. In den kommenden Tagen und Wochen sollen stetig weitere Dosen geliefert werden.

Bundesweiter Impfbeginn

Martin Polansky, ARD Berlin

