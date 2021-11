Corona-Pandemie Mehrere Länderchefs für Impfpflicht Stand: 23.11.2021 08:11 Uhr

Rückt eine allgemeine Impfpflicht näher? Mehrere Länderchefs haben sich für eine solche ausgesprochen. Unterstützung erfahren sie von zahlreichen Juristen - die auch erläutern, wie Sanktionen für Impfverweigerer aussehen könnten.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann plädiert entschieden für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Die Pandemie plage die Menschen jetzt "am Ende des zweiten Jahres", so Kretschmann im ARD-Morgenmagazin. Nun komme die schlimmste Welle. Es seien zu wenige Menschen geimpft. "Wir kommen nicht drumherum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen."

Zwar sei eine Impfpflicht ein tiefer Eingriff in die Freiheitsrechte. Aber dass sich so viele nicht impfen ließen, führe dazu, dass "wir schwer in die Freiheitsrechte anderer eingreifen müssen", so Kretschmann. Die Freiheit, die Gesundheit und das Leben vieler sei beinträchtigt durch die Maßnahmen und die drohende Überlastung des Gesundheitssystems.

Bußgelder und Einschränkungen

Bei einer Impfpflicht werde sicher niemand im Gefängnis landen, wenn er sich nicht impfen lässt. "Und sicher wird niemand von der Polizei zum Impfen geschleppt", fügte Kretschmann hinzu. Es werde um Bußgelder gehen und um Einschränkungen für jene, die sich der Impfpflicht widersetzen.

Kretschmann schrieb mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte. Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen."

Zustimmung kam auch von den Regierungschefs Volker Bouffier aus Hessen, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und Reiner Haseloff aus Sachsen-Anhalt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst mahnte eine gründliche Prüfung an. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte, eine Impfpflicht käme zu spät, um die vierte Corona-Welle zu stoppen, könne aber "für die Zukunft mit Blick auf die bundesweite Situation sicherlich" nicht ausgeschlossen werden.

In der ARD-Sendung "Hart aber fair" sprachen sich auch der nordrhein-westfälische Vize-Regierungschef Joachim Stamp und der CSU-Generalsekretär Markus Blume für eine allgemeine Impfpflicht aus. "Ich persönlich kann es mir vorstellen", sagte Stamp. Blume sagte, es sei richtig gewesen, zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen. Damit sei man aber nicht weit genug gekommen. "Wenn wir uns vor der fünften Welle schützen wollen, gibt es nur ein Instrument: Impfpflicht für alle."

Gegen eine allgemeine Impfpflicht stellten sich Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn und der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.

Spahn sagte im Deutschlandfunk über eine allgemeine Impfpflicht, diese würde die aktuelle Welle nicht brechen. Zudem sei sie kaum durchsetzbar. Wenn man Bußgelder bei Kontrollen verhänge, hätten Menschen mit mehr Geld es besser als jene mit weniger Geld. "Oder geht es dann ins Gefängnis für die, die kein Geld haben?", fragte Spahn.

Zahlreiche Juristen äußern sich

Die Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht bekommen Rückendeckung von Rechtswissenschaftlern. Renommierte Juristen halten sie für vereinbar mit dem Grundgesetz. Der Staatsrechtler Ulrich Battis von der Berliner Humboldt-Universität sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Eine solche allgemeine Impfpflicht ist durchaus vertretbar - und zwar, um das Leben anderer Menschen zu schützen."

Battis verwies auf Artikel 2 des Grundgesetzes, der den Schutz des Lebens anderer Menschen festlegt. "Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das ebenfalls der Artikel 2 festschreibt, hat dahinter zurückzutreten."

Der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr sagte dem Sender RTL, im nächsten Frühjahr führe kein Weg an einer Impfpflicht vorbei. Sie könne die Lage "schlagartig" ändern. "Das Ende der Pandemie liegt mit der Impfpflicht in unseren Händen."

Der Verwaltungsrechtler Hinnerk Wißmann von der Universität Münster sagte der "Welt", eine Impflicht sei das mildere Mittel, "wenn die Alternative ist, den freien Staat in Lockdown-Endlosschleifen abzuschaffen".

Uwe Volkmann, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt, sagte, die "Eingriffstiefe" sei geringer als "die andernfalls erforderlichen gravierenden Freiheitseinschränkungen".

Verlust des Krankenversicherungsschutzes

Der Bielefelder Rechtsprofessor Franz C. Mayer sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Die Freiheit der Einzelnen endet da, wo Freiheit und Gesundheit anderer in Gefahr sind - das ist hier der Fall, wenn die Impfkampagne nicht gelingt." Mayer machte klar, dass es um eine Impfpflicht und keinen Impfzwang ginge. Für Impfverweigerer seien ein Bußgeld oder gesetzliche Regelungen zum Verlust des Krankenversicherungsschutzes denkbar.

Dreyer: Bund muss handeln

Bei einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Bund in der Pflicht. "Die Länder haben bei der Ministerpräsidentenkonferenz am letzten Donnerstag die Bundesregierung gebeten, schnellstmöglich eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einzuführen", sagte die SPD-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa. "Ich halte es für wichtig, dass der Bund das jetzt schnell umsetzt."

Dreyer rief die Menschen erneut auf, sich impfen zu lassen und kündigte an: "Angesichts der sehr ernsten Lage werden wir ab Mittwoch landesweit die 2G-Regelung einführen." Der Ministerrat in Rheinland-Pfalz berät darüber abschließend im Laufe des Tages.