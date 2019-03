Möglicher Bezug zum IS Festnahme nach Anschlägen auf ICE

In den vergangenen Monaten wurden mehrere Anschläge auf ICE-Züge verübt. Drohschreiben wiesen auf einen Bezug zum "Islamischen Staat" hin. Jetzt hat die Polizei in Wien einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei in Wien hat einen mutmaßlichen Sympathisanten des sogenannten Islamischen Staat (IS) festgenommen. Er wird verdächtigt, für Anschläge auf ICE-Züge in Deutschland verantwortlich zu sein.

Der festgenommene 42-jährige Iraker gelte als dringend tatverdächtig, teilte das bayerische Landeskriminalamt in München mit. Er soll am 7. Oktober auf der ICE-Strecke Nürnberg-München ein Stahlseil über die Strecke gespannt haben.

Ein ICE wurde beschädigt. Der Zug konnte die Fahrt aber fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurde hinterher ein mehrseitiges Drohschreiben gefunden.

Zusammenhang zu weiteren Anschlägen

Möglicherweise steht der Festgenommene auch in Zusammenhang zu weiteren Anschlägen. Im Dezember wurde in Berlin eine Oberleitung beschädigt. Daneben wurde eine Flagge des IS und ein Bekennerschreiben gefunden. Im Februar wurden Beton- und Gehwegplatten auf Bahngleise in Dortmund gelegt.

Gegen den 42-Jährigen liegt ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wien unter anderem wegen des Verdachts terroristischer Straftaten, des versuchten Mordes, der schweren Sachbeschädigung und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Vom Amtsgericht München liege ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr vor.