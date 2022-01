Holocaust-Gedenktag "Antisemitismus ist mitten unter uns" Stand: 27.01.2022 12:10 Uhr

Mahnende Worte und eindringliche Appelle von Bundestagspräsidentin Bas und eine bewegende Schilderung der Holocaust-Überlebenden Auerbacher: Der Bundestag hat am Holocaust-Gedenktag an die NS-Opfer erinnert.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus dazu aufgefordert, sich heutiger Judenfeindlichkeit zu stellen. "Der Antisemitismus ist da", sagte sie in der Gedenkstunde des Parlaments zum Holocaust-Gedenktag. Er sei ein Problem der ganzen Gesellschaft und "mitten unter uns".

"Antisemitismus ist nicht hinnehmbar. Punkt.": Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am Holocaust-Gedenktag. Bild: AFP

Bas: "Antisemitismus ist nicht hinnehmbar"

Gleichzeitig unterstrich die Parlamentspräsidentin: "Antisemitismus ist nicht hinnehmbar. Punkt." Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden finde sich "nicht nur am äußersten Rand, nicht nur bei den ewig Unbelehrbaren und ein paar antisemitischen Trollen im Netz", führte sie weiter aus.

Bas forderte dazu auf, sich selbst zu hinterfragen, wie frei man wirklich von antijüdischen Klischees sei. Sie betonte die Bedeutung der Erinnerung an die Geschichte und forderte dazu auf, sie lebendig zu halten. Zudem plädierte sie für "Mut zur Intoleranz" gegenüber denjenigen, die zu Hass aufstacheln und die Verbrechen der Nazis relativieren.

Im Jahr 1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den Tag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee als Gedenktag proklamiert. Seitdem erinnert das Parlament rund um diesen Tag mit einer eigenen Veranstaltung an die Opfer der Verfolgung und Ermordung durch die Nationalsozialisten.

Holocaust-Überlebende wirbt für Versöhnung

Auch die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher appellierte im Bundestag an die Menschen in Deutschland, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen. "Leider ist dieser Krebs wieder erwacht, und Judenhass ist in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, wieder alltäglich", sagte sie: "Diese Krankheit muss so schnell wie möglich geheilt werden."

Auerbacher erzählte vor den Abgeordneten, wie sie wie durch ein Wunder mit ihren Eltern das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte und nach Kriegsende nach New York auswanderte. Dort litt sie jahrelang unter Krankheiten als Folge der NS-Verfolgung. "Ich habe noch die grauenhafte Zeit des Schreckens und des Terrors in Erinnerung" sagte Auerbacher.

Sie schloss ihre Rede mit den Worten: "Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als Brüder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung aller Menschen." Die Vergangenheit dürfe nie vergessen werden.

Eindringliche Worte und Werben um Versöhnung: Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher. Bild: dpa

Levy mahnt zu Einsatz für die Demokratie

Neben Auerbacher sprach auch der israelische Parlamentspräsident Mickey Levy: Er erinnerte an NS-Verbrechen und warnte vor heutigen Gefahren für die Demokratie. Im Reichstagsgebäude könne man eine Ahnung davon bekommen, wie Menschen Demokratie ausnutzen könnten, um sie zu überwinden. "Dies ist der Ort, wo die Menschheit die Grenzen des Bösen gedehnt hat, ein Ort, wo Werteverlust einen demokratischen Rahmen in eine rassistische und diskriminierende Tyrannei verwandelt hat", sagte Levy. "Und nun erfahren wir hier, in den Mauern dieses Hauses - stummer Zeuge aus Stahl und Stein - wieder die Zerbrechlichkeit der Demokratie, und wir werden wieder an die Pflicht erinnert, sie zu schützen."

Das Wahren der Erinnerung an den Holocaust sei eine schwere Aufgabe, die jede Generation aufs Neue auf sich nehmen müsse, sagte Levy.

Zu den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung gehören traditionell auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesratspräsident Bodo Ramelow und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth.

Zuvor hatten sie im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin Kränze niedergelegt. Bereits am Mittwoch besuchte Steinmeier die brandenburgische KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen.

Kranzniederlegung am Holocaust-Denkmal: Bundesverfassungsgerichtspräsident Stephan Harbarth, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Knessetsprecher Mickey Levy, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (v.l.n.r) Bild: REUTERS

Scholz: Erinnerung nicht verblassen lassen

Scholz rief nach Angaben seines Regierungssprechers Steffen Hebestreit dazu auf, die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht verblassen zu lassen. "Das schulden wir den Ermordeten." Auch weitere Mitglieder der Bundesregierung und andere Spitzenpolitikerinnen und -politiker gedachten der NS-Opfer.

Mahnungen des Antisemitismus-Beauftragten

Der Antisemitismus-Beauftragte Felix Klein fordert neue Ansätze, um die Erinnerung an die NS-Verbrechen wachzuhalten. "Sie darf nicht in Formeln und Ritualen erstarren, und sie sollte nicht nur den Kopf ansprechen, sondern auch das Herz und die Emotionen“, sagte Klein der Nachrichtenagentur dpa. Empathie sei entscheidend in "Zeiten der Verrohung und der Shoa-Relativierungen".

Zentralrat fordert Taten

Der Zentralrat der Juden hatte anlässlich des Holocaust-Gedenktages die schnelle Verabschiedung eines Demokratiefördergesetzes. Dies sei nötig, um das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Antisemitismus zu fördern, erklärte der Zentralrat. Zudem müssten in allen Bundesländern Antisemitismus-Beauftragte bei den Staatsanwaltschaften eingesetzt werden.

Mehrere bundesweite Aktionen

Anlässlich des Holocaust-Gedenktages finden mehrere Veranstalungen statt - unter anderem die bundesweite Aktion #LichterGegenDunkelheit statt, bei der Gedenk- und Bildungsstätten beleuchtet werden. Die Aktion will ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen.