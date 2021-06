avatar Thomas D. 17.06.2021 • 18:19 Uhr

17:56 von wenigfahrer

Der Herr Scholz ist aber dann nicht mehr im Amt, was plant er eigentlich für eine neue Regierung, der er nicht mehr angehören wird. Meiner Ansicht nach ist es einer der gravierendsten Fehler, wenn Regierungen nur in Legislaturperioden denken und planen. Natürlich fehlt es dann an der vorausschauenden Planung über ein, zwei oder mehr Dekaden. Ist das jetzt Wahlkampf, oder wie darf man das verstehen, manche Dinge erschließen sich dem Bürger nicht. Das liegt halt auch sehr oft an dem betreffenden Bürger. Insbesondere dann, wenn es sich um jemanden handelt, der an keinem Politiker und an keiner Entscheidung ein gutes Haar lässt. Schade, dass Sie sich Ihr tägliches Leben selbst so mies machen. Was haben Sie davon?