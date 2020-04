Der Vorschlag kommt überraschend: Nach Willen der SPD-Fraktionsspitze soll die Rechts- und Innenexpertin Eva Högl neue Wehrbeauftragte werden. Die Besetzung des Postens sorgt für Spannungen, denn es gibt weitere Interessenten.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl soll neue Wehrbeauftragte des Bundestags werden. Die Fraktionsspitze habe die 51-Jährige als Nachfolgerin des bisherigen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels (SPD) vorgeschlagen. Ein entsprechendes Schreiben von Fraktionschef Ralf Mützenich an die Fraktion liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Högls Berufung kommt überraschend: Die Politikerin galt bislang vor allem als Rechts- und Innenexpertin.

Drei Interessenten - ein Posten

Der aktuelle Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, hat die Entscheidung der SPD-Fraktionsspitze zu seiner Ablösung scharf kritisiert. Er hatte zuvor Interesse an einer zweiten Amtszeit signalisiert. Die Gründe für die Ablösung seien ihm "offiziell verborgen geblieben, unsere Fraktionsspitze hielt sich bedeckt", schrieb Bartels laut AFP in einem Brief an SPD-Parteifreunde. Bartels verlangte Auskunft über die Hintergründe: "Welcher sozialdemokratischen Binnenlogik folgt das? Wie wollen wir miteinander, wie soll ich damit umgehen? Für Rat wäre ich dankbar."

Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Besetzung des Postens für Spannungen in der SPD-Fraktion gesorgt. Über die Personalie wird endgültig im Mai entschieden, wenn die fünfjährige Amtszeit des jetzigen Wehrbeauftragten Bartels ausläuft. Neben Bartels hatte auch der SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs Ansprüche auf den Posten angemeldet.

Wehrbeauftragter Hans-Peter Bartels SPD-Politiker Johannes Kahrs

FDP spricht sich für Bartels aus

Nach der Nominierung Högls warf die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor, das Amt der Wehrbeauftragten zu schwächen. Högl sei eine fachlich nicht profilierte Kandidatin. "Bartels hat das sehr gut gemacht, wir hätten ihn gerne weiter im Amt gesehen", sagte Strack-Zimmermann. Die FDP werde bei der Abstimmung im Bundestag "definitiv" nicht für Högl stimmen.

"Anwalt der Soldaten"

Der Wehrbeauftragte wird alle fünf Jahre in einer geheimen Wahl vom Bundestag gewählt. Er wacht über den Zustand der Bundeswehr und ist zugleich Ansprechpartner für die Belange der Soldaten. Er wird deshalb auch als ihr Anwalt betrachtet. Das Amt ist überparteilich.