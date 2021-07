Prognose für das Wochenende In Hochwassergebieten drohen neue Gewitter

Gewitter sind schwer vorherzusagen, doch es zeichnet sich ab, dass es am Wochenende in den Hochwasserregionen im Westen neue Unwetter geben könnte. Die Zahl der Toten durch die Flutkatastrophe ist inzwischen auf 172 gestiegen.

In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch im Saarland bereiten die Wetteraussichten für die kommenden Tage Sorgen. Am Wochenende drohen dort neue Gewitter. Wann genau und mit welcher Intensität, lässt sich derzeit aber noch nicht sagen. Laut Deutschem Wetterdienst sind in der Region am Samstag und am Sonntag "Gewitter mit Starkregen bis in den Unwetterbereich möglich".

Laut DWD dürfte der Freitag noch überwiegend trocken bleiben. Erste Schauer könnten in der Eifel, die von der Hochwasser-Katastrophe besonders betroffen war, dann in der Nacht auf Samstag aufziehen.

Bisherige Rekordwerte "weit übertroffen"

Vorige Woche hatte ein Unwetter mit Starkregen eine verheerende Flut in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Mancherorts wurden binnen zwei Tagen mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter verzeichnet. Das sind Mengen, die sonst im Westen Deutschlands eher binnen zwei, drei oder vier Monaten fallen. Laut der jetzt vom DWD veröffentlichten klimatologischen Einordnung wurde an einer ganzen Reihe von Messstationen die bisherigen Rekordwerte "weit übertroffen".

Neuer Regen kann auch in geringeren Mengen zum Problem werden, da die Böden so nass sind, dass sie kein weiteres Wasser aufnehmen können. Entsprechend schnell können Bäche wieder anschwellen.

"Unglaublich viele" in einer Meldekette

Der Präsident des Bundesamtes für Katastrophenschutz, Armin Schuster, räumte Fehler bei der zurückliegenden Flutkatastrophe ein. "Ich kann mich nicht hierhin stellen, wenn ich das Leid der Menschen jeden Tag sehe (...) und so tun, als wenn es optimal gelaufen wäre. Das ist nicht optimal gelaufen", sagte Schuster im ARD-Morgenmagazin.

Aber beim Thema Warnung spielten "unglaublich viele" in einer Meldekette eine Rolle. "Mein Amt hat viel Knowhow und wenig Zuständigkeit. Wir drücken auf den Warnknopf erst im Kriegsfall", betonte Schuster mit Blick darauf, dass der Bund nur für den Bevölkerungsschutz im Verteidigungsfall zuständig ist.

"Ansonsten stellen wir unser System den Ländern und Kommunen zur Verfügung und die benutzen es. Das klappt auch." Die Frage sei jetzt, wie das Warnsystem verbessert werden könne, zum Beispiel mit mehr Sirenen und Warnungen per SMS.

Inzwischen 128 Tote in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Todesopfer, die nach der Flutkatastrophe gefunden wurden, ist weiter gestiegen. Nach Angaben von Ministerpräsidentin Malu Dreyer wurden allein in Rheinland-Pfalz bisher 128 Tote registriert, 155 Menschen würden noch vermisst. In Nordrhein-Westfalen blieb die Zahl der Toten nach Angaben des Innenministeriums bei 47.

Damit kamen bei dem Hochwasser in beiden Bundesländern zusammen mindestens 172 Menschen ums Leben. Im benachbarten Belgien wurden bislang 31 Todesopfer bestätigt.