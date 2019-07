Wie viele Menschen leben in Deutschland mit HIV? Steigt die Zahl der Neuinfektionen oder sinkt sie? Und wie groß ist die Gefahr, sich anzustecken? Ein Überblick über Zahlen und Fakten zu HIV und Aids.

Von Holger Schwesinger, tagesschau.de

Ohne Behandlung kann der Körper Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze oder Viren nicht mehr bekämpfen. Dann treten - früher oder später - Erkrankungen auf wie zum Beispiel schwere Lungenentzündungen. Dann spricht man von Aids. Die Patienten sterben nicht direkt am HI-Virus, sondern an einer dieser Krankheiten, die der Körper nicht mehr bekämpfen kann.

HIV steht als Abkürzung für den englischen Begriff "Human Immunodeficiency Virus", was man in etwa mit "menschliches Abwehrschwäche-Virus" übersetzen kann. Das HI-Virus schädigt oder zerstört bestimmte Zellen der Immunabwehr.

Verlässliche Zahlen für Deutschland liefert das Robert Koch-Institut (RKI). Das aktuellste "Epidemiologische Bulletin" stammt aus dem vergangenen Dezember und enthält die Daten für das Jahr 2017. Sie werden aufgrund einer Modellrechnung abgeschätzt.

In Deutschland mit seinen rund 82 Millionen Einwohnern leben demnach etwa 86.000 Menschen mit einer HIV-Infektion. Das RKI unterscheidet dabei zwischen drei "Risikogruppen":

Männern, die Sex mit Männern haben

Menschen, die sich über Drogenspritzen anstecken

Menschen, die sich bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr infizieren

Die meisten Infizierten - etwa 53.000 - gibt es nach wie vor in der ersten Gruppe. Allerdings geht die Zahl der Neuinfektionen hier eindeutig zurück, während sie in den beiden anderen Gruppen leicht ansteigt. Das legt den Schluss nahe, dass schwule Männer sich des Risikos bewusst sind und die Strategien zur Prävention hier greifen. Bei den beiden anderen Gruppen scheint das nicht im selben Maß der Fall zu sein. Bei vielen Drogenkonsumenten ist laut Experten weiterhin der fehlende Zugang zu sauberen Spritzen ein großes Problem. Bei manchen Heterosexuellen herrscht vielleicht immer noch eine trügerische Sorglosigkeit, weil HIV als Problem von Schwulen eingeschätzt wird.

Insgesamt gibt das RKI die Zahl der Neuinfektionen für das Jahr 2017 mit 2600 an. Zum Höhepunkt Mitte der 1990er-Jahre waren es noch mehr als doppelt so viele. Bis zum Jahr 2000 ging die Zahl der Neuinfektionen dann deutlich zurück, stieg danach wieder an und sinkt seit Mitte der 2000er-Jahre leicht.

Das RKI differenziert in seiner Statistik grundsätzlich zwischen Menschen, die in Deutschland leben und sich ihre Infektion hier oder bei einer Reise zugezogen haben, und Menschen, die zugewandert sind und sich bereits im Ausland infiziert haben. Bei der zweiten Gruppe lässt sich nicht klären, auf welchem Weg sie sich infiziert haben. Bei der erstgenannten Gruppe wird zwischen mehreren Infektionswegen differenziert.

Zu den drei oben genannten "Risikogruppen" kommen noch zwei weitere, sehr kleine Gruppen: 800 Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich vor während oder nach ihrer Geburt über ihre Mutter infiziert haben. Und Menschen, die sich über eine Bluttransfusion angesteckt haben. Davon leben etwa 450 in Deutschland, die sich meist in den frühen 1980er-Jahren angesteckt haben. In beiden Fällen besteht heute - dank des medizinischen Fortschritts - praktisch kein Infektionsrisiko mehr.

In der RKI-Statistik extra ausgewiesen werden zudem Menschen ausländischer Herkunft, die in Deutschland leben, sich aber im Ausland infiziert haben. Das RKI gibt ihre Zahl mit 13.000 an. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen stammt aus Afrika, dem Kontinent, der von HIV und Aids am stärksten betroffen ist.

Von den drei "90-90-90-Zielen" der UN (siehe oben) erreicht Deutschland laut den RKI-Zahlen übrigens nur zwei: 92 Prozent der Menschen, bei denen die Infektion diagnostiziert ist, erhalten Medikamente. Von ihnen wiederum sind 95 Prozent "unter der Nachweisgrenze", also nicht mehr ansteckend. Allerdings werden nur 87 Prozent der Infektionen überhaupt diagnostiziert. Hier erreicht Deutschland die UN-Ziele also nicht.