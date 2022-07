Forderungen wegen Hitzewelle Mehr Pausen und nationaler Hitzeschutzplan Stand: 18.07.2022 09:03 Uhr

Auf Deutschland kommt eine Hitzewelle zu. Wegen der erwarteten hohen Temperaturen fordert die Gewerkschaft ver.di hitzefrei und längere Pausen. Der Ärzteverband Marburger Bund fordert einen "nationalen Hitzeschutzplan".

Bisher ist Deutschland von der Gluthitze verschont geblieben, die sich in Südeuropa seit Tagen breit macht. Mit dem Beginn der Woche muss sich nun auch die Bundesrepublik aufs Schwitzen einstellen. Am Montag könnte es laut Deutschem Wetterdienst verbreitet Höchstwerte von 30 bis 35 Grad geben. Im Westen seien 37 möglich. Im Nordosten bleibe es hingegen mit 25 bis 30 Grad etwas kühler. Am Dienstag werden verbreitet Temperaturen über 35 Grad erreicht, im Westen bis zu 40 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Am Mittwoch erreicht laut DWD eine Kaltfront Deutschland, wodurch es sich im Westen etwas abkühlt. Dort werden Höchstwerte von 29 bis 32 Grad erwartet. Im Osten bleibt es bei Höchstwerten von 34 bis 39 Grad sehr heiß. Unklar sei, ob am Mittwoch mit Regen zu rechnen ist. Bislang deute die Wettervorhersage auf lokale Schauer und Gewitter, nicht aber auf großflächige Regenfälle hin. Die sehr hohe Waldbrandgefahr bleibe angesichts der Trockenheit aber bestehen.

Seit Tagen leiden Millionen Menschen in Südeuropa unter Hitze, Dürre und verheerenden Waldbränden. In Westfrankreich gilt die höchste Warnstufe, Großbritannien hat wegen der Hitze den Katastrophenfall ausgerufen und auch in Spanien, Portugal und Griechenland wüten weiter unzählige Waldbrände.

Ver.di fordert hitzefrei für Arbeitnehmer

Die Gewerkschaft ver.di fordert angesichts der für die nächsten Tage vorhergesagten hohen Temperaturen in Deutschland hitzefrei und längere Pausen für Arbeitnehmer.

Auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch bestehe, sollten im Benehmen mit dem Betriebsrat Regelung getroffen werden, wann ausgefallene Arbeitszeiten gegebenenfalls nachgeholt werden können, sagte der Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di, Norbert Reuter, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland“.

Marburger Bund für Hitzeschutzplan

Der Ärzteverband Marburger Bund verlangte einen nationalen Hitzeschutzplan und eine Hitze-Aufklärungskampagne. "Die Politik muss ihre Anstrengungen für Schutzmaßnahmen in Hitzephasen deutlich ausbauen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna ebenfalls dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland“.

Städte und Kommunen bräuchten Hitzeschutzpläne, damit sich Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens besser auf Hitzewellen vorbereiten können, "am besten geregelt durch einen nationalen Hitzeschutzplan". "Wichtig ist auch, die Bevölkerung darüber zu informieren, wie sich Menschen in Hitzewellen ganz konkret verhalten sollen, zum Beispiel durch eine Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für politische Bildung“, sagte Johna.

Bauernpräsident befürchtet "große Ernteeinbußen"

Wegen Trockenheit und Hitze in Deutschland befürchtet der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, nach eigenen Angaben "große Einbußen" bei der Ernte. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Rukwied, Trockenheit und Hitze seien in diesem Jahr "in einigen Regionen ein großes Problem".

Bei der Getreideernte habe das Wetter bereits Spuren hinterlassen. Feldfrüchte wie Mais oder Kartoffeln, bei denen die Ernte noch anstehe, würden ebenfalls "unter den hohen Temperaturen leiden", sagte Rukwied. Sollte es in nächster Zeit nicht regnen, werde es hier "zu großen Einbußen kommen".