Um die 40 Grad Mehrere Bundesländer knacken Hitzerekorde Stand: 20.07.2022 18:50 Uhr

Deutschland ächzt weiter unter extrem hohen Temperaturen: In Baden-Württemberg war es mit 40,3 Grad so heiß wie noch nie. Auch andere Länder verzeichneten neue Höchstwerte. Abkühlung ist zwar in Sicht - allerdings auch schwere Gewitter.

In mehreren Bundesländern sind am Mittwoch die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Am heißesten war es um 15:30 Uhr in Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Damit wurde auch die bisherige Höchsttemperatur für Baden-Württemberg von 40.2 Grad im August 2003 eingestellt, die damals in Freiburg gemessen worden war.

Gleichzeitig wurde in Deutschland erst zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen - zuletzt war dies 2019 der Fall.

Mehrere Länder messen Höchstwerte

Auch in anderen Bundesländern war es sehr heiß. Der höchste Wert für Niedersachsen wurde um 15:20 Uhr mit 39,8 Grad in Uelzen registriert. In Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt war es genauso heiß - für beide Länder war das die höchste jemals gemessene Temperatur. Vorläufige Landeshöchstwerte wurden auch mit 39,7 Grad in Hamburg Neuwiedenthal sowie mit 38,4 Grad in Krambek in Schleswig-Holstein verzeichnet.

Stromkabel halten Hitze nicht stand

Die Hitze brachte im baden-württembergischen Baden-Baden Ummantelungen von Stromkabeln zum Schmelzen und führte zu einem großflächigen Stromausfall. Das teilten die Stadtwerke mit. Zuvor hatte der SWR berichtet. Etwa 10.000 Menschen waren betroffen, auch der Notruf sowie Ampelanlagen fielen aus.

Im gesamten Stadtgebiet war darüber hinaus das Internet gestört, hieß es auf der Webseite der Stadtwerke. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Störung vollständig zu beheben, sagte die Sprecherin.

Berlin unterstützt erste Hitzehilfe-Notunterkunft

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping eröffnete die erste Hitzehilfe-Notunterkunft der Stadt. Die Senatssozialverwaltung unterstütze die Einrichtung mit 100.000 Euro, sagte Kipping in der Anlaufstelle für obdachlose Menschen an heißen Tagen. Träger des Modellprojekts ist der Internationale Bund (IB). In der Notunterkunft im Stadtteil Schöneberg können sich nach Angaben der Sozialverwaltung täglich bis zu 30 wohnungslose Menschen von 10 bis 20 Uhr aufhalten, duschen und ausruhen. Sie erhielten dort Essen und Getränke sowie Kleidung und Sonnenschutzprodukte.

Die Bundesvereinigung Lebenshilfe kritisiert, dass Menschen mit Behinderungen oft nicht ausreichend vor Hitze geschützt seien. Das liege teilweise daran, dass sie in Gebäuden lebten und arbeiteten, die nicht gut genug gegen Hitze geschützt sind. Hitzeschutz sei deshalb wichtig, weil geistig eingeschränkte Menschen sich mitunter der Gefahren durch Hitze und Sonneneinstrahlung nicht bewusst oder nicht in der Lage seien, Verhaltensregeln selbstständig einzuhalten, sagte Jeanne Nicklas-Faust, Bundesgeschäftsführerin der Lebenshilfe.

Auch der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, forderte in der Diskussion um Hitzeschutzpläne eine stärkere Berücksichtigung der Belange behinderter Menschen. So gebe es zwar auf der Internetseite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Rubrik "Sicher durch den Sommer". Die entsprechenden Informationen in Leichter Sprache und Gebärdensprache fehlten jedoch. Angesichts der zunehmenden Wetterextreme warnen Mediziner vor zahlreichen Hitzetoten bei künftigen Hitzewellen.

Gewitter im Anmarsch

Am Donnerstag soll es sich bundesweit etwas abkühlen. Besonders im Westen und Südwesten Deutschlands sollte es laut DWD-Vorhersage ab dem Nachmittag Gewitter mit "lokalem Unwetterpotenzial" geben. Betroffen davon sei vor allem die Südhälfte Baden-Württembergs. Es könne zu Starkregen, schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde und größeren Hagelschauern kommen.

In der Nacht zu Donnerstag sollen sich die Gewitter laut DWD nach Nordosten ausbreiten. Dort sei mehrstündiger Starkregen möglich. Insgesamt nehmen die Unwetter demnach am Donnerstag ab.

Brände vielerorten

Bei zahlreichen Bränden in ganz Deutschland wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mehrere Menschen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden; Lebensgefahr bestand nicht. Nahe Alsdorf bei Aachen griff ein Feldbrand am Dienstagabend auf ein Gehöft über. Bei diesem Einsatz wurden sieben Menschen zumeist leicht verletzt, zwei Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus.

Im baden-württembergischen Kronau erlitt nach Angaben der dortigen Feuerwehr ein Feuerwehrmann beim Brand eines Feldes eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Im nordrhein-westfälischen Hennef war die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem größeren Waldbrand nahe eines Standorts der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ausgerückt, dessen Rauchfahne kilometerweit zu sehen war.