Nach der Hitzewelle durch Hoch "Yvonne" folgt am Wochenende Tief "Vincent" und sorgt für eine leichte Abkühlung. Meteorologen warnen aber auch vor Unwettern mit heftigen Gewittern.

Nachdem ein Hitzerekord nach dem anderen in Deutschland geknackt wurde, verabschiedet sich Hoch "Yvonne" gen Skandinavien. Der Hitzewelle folgt das Tiefdruckgebiet "Vincent", das für eine leichte Abkühlung sorgen wird. Doch auch Unwetter mit heftigen Gewittern werden von Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostiziert.

Wie Deutschland mit der Hitze umgeht

tagesthemen 22:30 Uhr, 25.07.2019





Deutschlandweites Unwetterrisiko

"Vincent" bringt feuchte und kühlere Atlantikluft mit sich. Bereits für Freitagnachmittag gab der DWD erste punktuelle Gewitterwarnungen in mehreren Bundesländern heraus. Im Raum Aachen warnte der Wetterdienst vor schwerem Gewitter. Auch in Landkreisen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werden starke Gewitter erwartet.

Ab Samstag ist laut DWD die Hitzewelle dann vorbei. Es drohen weitere Unwetter, bei denen es den Meteorologen zufolge möglicherweise Sturmböen, Überflutungen und Hagel geben kann. Örtlich könnten demnach in kürzester Zeit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen sind die Böden meist sehr trocken - sie können das Wasser nicht aufnehmen, was zu den befürchteten Überflutungen führen kann.

Besonders im Südwesten gibt es am Samstag ein erhöhtes Unwetterrisiko, am Sonntag schließlich fast überall in Deutschland. Dann soll die Temperatur meist unter 30 Grad Celsius fallen.

1/13 Hitze in Deutschland Vollbild In der prallen Sonne zeigt das Thermometer, hier vor dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte, fast 42 Grad an. | Bildquelle: dpa

Heil fordert mehr Schutz für Arbeitnehmer

Wegen der Hitze appellierte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil an Unternehmen in Deutschland, auf genug Schutz ihrer Mitarbeiter zu achten. "In solchen Ausnahmesituationen wie aktuell müssen sich die Betriebe flexibel zeigen", sagte der Sozialdemokrat. Die Unternehmen sollten sich gut um ihre Angestellten kümmern. Mit Blick auf Arbeitnehmer, die trotz Hitze und im Freien schwer arbeiten müssten, rief Heil die Unternehmen zu praktischen Lösungen auf.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze wertete die zu Ende gehende Hitzewelle als eine Folge des Klimawandels. "Normal ist das in dieser Häufung jedenfalls nicht mehr", sagte die SPD-Politikerin der "Passauer Neuen Presse". Die langen Hitze- und Dürreperioden, wie sie derzeit zu beobachten seien, passten "exakt zu dem, was die Klimaforschung uns für Deutschland prophezeit hat", so Schulze. Auch sie sprach sich wie Heil dafür aus, "eine kluge Anpassung an die jetzt schon nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels" vorzunehmen.

An zwei Tagen hintereinander wurden in Deutschland Hitzerekorde geknackt.

Auswirkungen der Hitze

Der Landkreis Harz rief die Bürger aufgrund von Wasserknappheit zum Sparen auf. Bäche und sogar größere Flüsse seien vielerorts von der Austrocknung bedroht. Auch der Pegel des Grundwassers besorgt die Kreisverwaltung in Sachsen-Anhalt: Einige Bäume zeigten bereits deutliche Trockenschäden.

In anderen europäischen Ländern war die Hitzewelle ebenfalls zu spüren. In Belgien starb eine Frau an den Folgen der Hitze. Die 66-Jährige wurde am Donnerstag nicht weit vom Strand in Middelkerke gefunden - offenbar verstarb sie laut Rettungskräften beim Sonnen. Belgien hatte wie viele andere Länder Westeuropas Rekordtemperaturen erlebt. In Begijnendijk - 30 Kilometer östlich von Brüssel - wurden 41,8 Grad gemessen, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in Belgien.

Über dieses Thema berichteten am 25. Juli 2019 der Brennpunkt um 20:15 Uhr und die tagesthemen um 22:30 Uhr.