Drückende Hitze überall, Rekordtemperaturen über 42 Grad: Der extreme Sommer geht weiter. Nicht nur Deutschland ächzt, auch im Rest Europas ist es außerordentlich heiß. Der Grund: die Omega-Wetterlage.

Europaweit leiden die Menschen unter der extremen Hitzewelle, die vielerorts zu neuen Rekordtemperaturen geführt hat. Nach nur einem Tag wurde der deutschlandweite Temperaturrekord erneut gebrochen: Im niedersächsischen Lingen gab es am Nachmittag laut vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes 42,6 Grad.

Damit wurde erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland die 42-Grad-Marke durchbrochen. "Wir müssen noch prüfen, ob dieser Wert Bestand hat", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich und ergänzte: "In der Liste der zehn heißesten Orte Deutschlands sind gleich vier mit mehr als 41 Grad."

Abgesehen von Lingen seien die übrigen Hot Spots nach den vorläufigen Messwerten in Nordrhein-Westfalen: In Duisburg-Bärl und Tönisvorst wurden am Donnerstag jeweils 41,2 Grad gemessen, in Köln-Stammheim 41,1 Grad.

Gemessene Höchsttemperaturen (vorläufige DWD-Werte) Ort Grad Celsius Lingen (Niedersachsen) 42,6 Tönisvorst (NRW) 41,2 Duisburg-Baerl 41,2 Köln-Stammheim 41,1 Bonn-Roleber 40,9 Kleve (NRW) 40,9 Düsseldorf 40,7 Weilerswist-Lommersum (NRW) 40,6 Trier-Petrisberg 40,6 Geilenkirchen (NRW) 40,6 Nörvenich (NRW) 40,6 Waltrop-Abdinghof (NRW) 40,5 Bad Neuenahr-Ahrweiler (RLP) 40,4 Kahl/Main (Bayern) 40,4 Andernach (RLP) 40,4 Köln/Bonn 40,3 Koblenz 40,3 Frankfurt/Main-Westend 40,2 Wuppertal-Buchenhofen 40,2 Neunkirchen-Wellesweiler (Saarland) 40,2 Frankfurt/Main 40,1 Bad Nauheim (Hessen) 40,1 Münster/Osnabrück 40,0 Essen-Bredeney 40,0 Schaafheim-Schlierbach (Hessen) 40,0

Rekordhitze in Deutschland

Bahnkunden können kostenlos stornieren

Wegen der hohen Temperaturen können Kunden bei der Deutschen Bahn ihre gebuchten Fahrten im Fernverkehr kostenlos verschieben oder stornieren. Wie die Bahn mitteilte, gilt die Sonderregelung für Reisen mit IC oder ICE bis Freitag für alle Angebote, inklusive Spar- und Supersparpreise. Auch Platzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden.

Weil in der Nähe der ICE-Strecke Hamburg-Berlin in Brandenburg ein Acker in Brand geraten war, mussten am Abend auf der Strecke die Züge in beiden Richtungen über Stendal umgeleitet werden.

Der Betreiber des europäischen Hochgeschwindigkeitszuges Thalys stellte wegen der Hitze den Verkauf seiner Tickets vorerst ein. "Aufgrund schwerwiegender Störungen wegen der außergewöhnlichen Wetterbedingungen sind wir gezwungen, den Verkauf auf allen unseren Linien einzustellen", schrieb das Unternehmen auf Twitter.

In der prallen Sonne zeigt das Thermometer, hier vor dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte, fast 42 Grad an.

Hitzerekord in Paris

Wie in Deutschland wurden auch anderswo Rekordwerte gemessen. In Belgien wurde mit 40,6 Grad Celsius der erst am Mittwoch aufgestellte Rekord erneut gebrochen. Auch in den Niederlanden gab es neue Rekordtemperaturen. Mit 40,4 Grad war es dort am Donnerstag um noch mal ein halbes Grad heißer als am Vortag. Paris stellte mit 42,6 Grad Celsius einen neuen Hitzerekord auf, wie der Wetterdienst Météo France mitteilte.

ARD-Wetterexperte Donald Bäcker erklärte im Brennpunkt, warum das Wetter derzeit so extrem ist. Dabei handele es sich um eine sogenannte Omega-Wetterlage, die sehr stabil sei. Über dem Atlantik könne die kalte Luft viel weiter in den Süden strömen.

Zugleich habe die Hitze tagelang Zeit, von der Sahara nach Norden zu strömen. "Diese sogenannten Blockierungslagen haben sich in den letzten zehn, 15 Jahren gehäuft". Damit seien alle Sommer der letzten 15 Jahre deutlich zu warm gewesen, so Bäcker.

Donald Bäcker, ARD-Wetterexperte, mit Erklärungen für die Rekordhitze

