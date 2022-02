Eilmeldung Hessen Ministerpräsident Bouffier kündigt Rücktritt an Stand: 25.02.2022 11:27 Uhr

Hessens Ministerpräsident Bouffier tritt noch vor Ende der Legislaturperiode zurück. Er werde sein Amt in einer Landtagssitzung am 31. Mai zur Verfügung stellen, sagte er bei einer Klausurtagung des hessischen CDU-Landesverbands in Fulda.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Amt angekündigt. Er habe die Entscheidung im vergangenen Juli getroffen, sagte Bouffier bei einer Klausurtagung des CDU-Landesverbands in Fulda. Es sei der richtige Zeitpunkt für die Abgabe der Regierungsverantwortung.

Bouffier ist der derzeit dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Seit fast zwölf Jahren führt er als Regierungschef die Landesregierung in Hessen an.

Generationenwechsel bei Hessen-CDU

Gute Chance die Nachfolge anzutreten hat wohl der 50-jährige Landtagspräsident Boris Rhein. Die Personalie wird voraussichtlich nach dem "Künzeller Treffen" der Hessen-CDU verkündet. Es war bereits erwartet worden, dass sich Bouffier noch vor der nächsten Landtagswahl 2023 zurückziehen könnte.

Mit der möglichen Kandidatur von Rhein steht die Hessen-CDU vor einem Generationswechsel. Anfang Juli soll auf einem Landesparteitag turnusgemäß der CDU-Landesvorstand neu gewählt werden. Bislang galt als ausgemacht, dass die Ämter des Parteichefs und des Ministerpräsidenten oder CDU-Spitzenkandidaten für eine Landtagswahl in einer Hand liegen.