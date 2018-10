Wer in Deutschland künftig Hebamme werden will, muss studieren. Dies will Gesundheitsminister Spahn jetzt durchsetzen und damit eine EU-Richtlinie umsetzen.

Die Geburtshilfe soll nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein akademischer Beruf werden. Statt in Hebammenschulen sollten Hebammen und Entbindungspfleger künftig in einem dualen Studium auf den Beruf vorbereitet werden, sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Duale Studiengänge sollen Vorlesungen und Seminare an einer Hochschule mit praktischer Arbeit verknüpfen.

"Die Anforderungen an Geburtshilfe steigen ständig", sagte Spahn. "Hebammen helfen beim Start ins Leben", sagte der Gesundheitsminister. Dafür benötigten sie theoretisch und praktisch die bestmögliche Ausbildung. Die Studierenden erwerben am Ende des Studiums einen Bachelor-Abschluss.

Reform bis 2020 laut EU-Richtlinie

Spahn setzt damit eine EU-Richtlinie um, nach der die Ausbildung für das Berufsfeld bis zum Januar 2020 reformiert sein muss. Vorgegeben von der EU sind zwölf Jahre Schulbildung und mehr Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten aus den Bereichen Frauenheilkunde, Geburtshilfe, Allgemeinmedizin und Pharmakologie. In den meisten übrigen EU-Staaten ist das bereits Standard.

Konzepte fehlen - Lösungen für den Übergang

Die Anforderungen an Hebammen sind gestiegen. Mechthild Groß, Professorin für Hebammenwissenschaften, erklärte, die Gebärenden würden immer älter, die Zahl der künstlichen Befruchtungen steige. Auch chronisch Kranke könnten Kinder bekommen.

Erfahrene Hebammen werden also gebraucht. Aber in Deutschland mangelt es seit vielen Jahren an ihnen. Viele Hebammen haben ihren Job aufgegeben, da sie die hohen Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung mit ihrem niedrigen Gehalt nicht mehr zahlen konnten. Für Schwangere ist es deshalb immer schwieriger geworden, eine Hebamme zu finden.

Die Forderungen, gegen den Mangel vorzugehen, sind nicht neu. Die Umstellung auf ein neues Ausbildungskonzept stellt ein weiteres Problem dar. Es fehle bisher an Konzepten, wie mehr Hebammen ausgebildet und wie die von der EU geforderte Akademisierung umgesetzt werden könnten, sagte Birgit Ehring-Timm von der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbüros.

Sie forderte, die Fachschulen für eine Übergangszeit zu erhalten. Zudem müssten Strategien entwickelt werden, wie den jetzt schwangeren Frauen vor Ort kurzfristig geholfen werden könne.

