Zweimal fiel die AfD-Kandidatin Harder-Kühnel bei der Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin schon durch - nun ist auch der dritte Anlauf gescheitert. Die Politikerin erhielt sogar weniger Ja-Stimmen als in den Durchgängen zuvor.

Die AfD-Politikerin Mariana Harder-Kühnel ist bei der Wahl zur Bundestags-Vizepräsidentin auch im dritten Wahlgang gescheitert. Die 44-Jährige erhielt in geheimer Abstimmung 199 von 665 abgegebenen Stimmen. 423 Abgeordnete stimmten mit Nein, 43 enthielten sich der Stimme. Die AfD-Fraktion selbst hat 92 Abgeordnete. Eine einfache Mehrheit hätte gereicht.

Grundsätzlich steht der AfD der Posten zu: Denn in der Geschäftsordnung des Bundestages heißt es, dass jede Fraktion mindestens einen Vizepräsidenten stellen soll.

Neuer Kandidat?

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, hatte bereits zuvor das Verhalten der anderen Fraktionen ein "Affentheater" genannt. Harder-Kühnel hatte schon in den ersten beiden Wahlgängen die erforderliche Mehrheit von 355 Ja-Stimmen jeweils deutlich verfehlt. Im ersten Wahlgang am 29. November erhielt sie 223 von 654 abgegebenen Stimmen, 387 Abgeordnete votierten gegen sie. Bei der zweiten Abstimmung am 13. Dezember stimmten 241 Abgeordnete für und 377 gegen sie, 41 enthielten sich.

Nach drei Niederlagen darf sich Harder-Kühnel nur dann ein viertes Mal zur Wahl stellen, wenn zuvor der Ältestenrat des Bundestags zustimmt. Die AfD könnte aber auch einen neuen Bewerber ins Rennen schicken.

Bereits AfD-Politiker Glaser dreimal durchgefallen

Vor dem dritten Wahlgang hatte sich Harder-Kühnel zuletzt optimistisch gegeben. Sie hat sich seitdem bei Vertretern aller Fraktionen außer der Linken vorgestellt. Die Linksfraktion zeigte nach ihren Angaben kein Interesse an so einem Gespräch.

Die 44-Jährige ist Volljuristin und vertritt den Wahlkreis Main-Kinzig-Wetterau II-Schotten, der an Frankfurt angrenzt. Sie war Spitzenkandidatin der AfD in Hessen. Die Mutter von drei Kindern zählt zu den politisch und im Ton eher moderaten Mitgliedern der AfD-Bundestagsfraktion. Sie steht für eine sehr konservative Familienpolitik.

Zu Beginn der Wahlperiode hatten die anderen Fraktionen bereits den AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser in drei Wahlgängen durchfallen lassen. Er wurde vor allem wegen islamfeindlicher Äußerungen kritisiert.