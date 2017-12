Immer schön beide Parteiflügel bedenken - so sah es bisher bei den Grünen aus, wenn es um die Besetzung von Spitzenposten geht. Nun hat Robert Habeck sein Interesse am Parteivorsitz bekundet, im Bericht aus Berlin machte er aber klar: nur wenn die "Flügellogik" beendet wird.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck strebt den Parteivorsitz der Grünen an und möchte versuchen, die Flügelkämpfe innerhalb der Partei zu beenden. Er gelte zwar immer als Realo, wolle aber "bewusst kein Kandidat eines Flügels" sein, sagte Habeck am Abend im Bericht aus Berlin. Sein Plan sei es, die "Flügellogik" zu überwinden:

"Ein Bundesvorstand, der sich nach einer Flügellogik zusammensetzt, eine Partei, die sich so versteht, dass sie vor allem den Interessenausgleich ihrer eigenen Strömungen organisiert - da hab ich keine Lust mitzuspielen."

"Ich kann nicht holterdiepolter raus"

Habeck hatte am Nachmittag sein Interesse am Parteivorsitz verlauten lassen - und zwar via Interview mit der "taz". Er werde sich auf der Bundesdelegiertenkonferenz im Januar um dieses Amt bewerben, sagte Habeck der Zeitung. Er will Parteichef Cem Özdemir ablösen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin betonte er, anders als Özdemir bringe er auch Regierungserfahrung mit. Und damit die Erfahrung, "dass Menschen sich auch immer betroffen fühlen - allein wie man redet, geschweige davon, wir man Energiewende, Stromnetzausbau und so weiter umsetzt. Und vielleicht können wir da ein bisschen mehr die Menschen mitnehmen."

Sein Ministeramt in Kiel will Habeck aber erst nach einer Übergangsfrist von etwa einem Jahr aufgeben. Die Landesregierung in Kiel sei noch jung und er habe dort Verantwortung übernommen. "Das heißt, ich kann nicht holterdiepolter raus. Wenn das die Einstellungsvoraussetzung ist, kann ich dann doch nicht antreten", so Habeck weiter in der ARD-Sendung. Anders wäre die Situation, sollte es Neuwahlen geben. Davon gehe er aber nicht aus.

Robert Habeck, Grüne, im Interview über seine politische Zukunft

Peter: "Gut mit Quotierung nach Flügeln gefahren"

Auch die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock hatte am Wochenende angekündigt, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Die Grünen wählen Ende Januar eine neue Doppelspitze. Özdemir will sich nach neun Jahren nicht nochmal zur Wahl stellen, Co-Chefin Simone Peter würde gern im Amt bleiben.

Peter, die zum linken Flügel der Grünen zählt, äußerte sich dementsprechend skeptisch. Sie möchte an der neu zu wählenden Parteispitze je einen Vertreter des Realo- und des linken Flügels sehen. "Bisher sind wir gut mit der Quotierung nach Geschlechtern und Flügeln gefahren", sagte Peter der Presseagentur dpa als Reaktion auf die Bewerbung von Habeck und Baerbock, die beiden dem realpolitischen Grünen-Flügel zugerechnet werden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Dezember 2017 um 20:00 Uhr.