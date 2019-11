Die Große Koalition hat sich nach monatelangen Verhandlungen offenbar im Streit um die Grundrente geeinigt. Details wollen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD in Kürze bekanntgeben.

Die Koalition hat ihren Streit um die Grundrente nach Angaben aus Regierungskreisen beigelegt. Im Koalitionsausschuss habe es eine Einigung gegeben, hieß es aus Regierungskreisen in Berlin. Die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD wollen die Ergebnisse gleich auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt bekanntgeben.

Grundrente für bis zu 1,5 Millionen Menschen

Aus SPD-Kreisen verlautete, mit dem nun beschlossenen Konzept sollten 1,4 Millionen bis 1,5 Millionen Menschen erreicht werden. Es werde keine Bedürftigkeitsprüfung geben, sondern wohl eine Einkommensprüfung. "Die Leute müssen nicht zum Amt. Die Grundrente kommt für Leute, die 35 Jahre lang gearbeitet haben." Die Ziele der SPD seien "voll erreicht".

Aus CDU-Kreisen hieß es, die Einigung sei ein "großer Erfolg" für die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Das Grundrentenkonzept sieht vor, Geringverdienern mit 35 Beitragsjahren einen Zuschlag zu gewähren, damit die Bezüge bei zehn Prozent über der Grundsicherung liegen. Die Union wollte die Kosten der Grundrente begrenzen, die SPD den Kreis der Anspruchsberechtigten nicht zu klein fassen.

Hauptstreitpunkt war bis zuletzt, inwieweit die Bedürftigkeit für den Bezug der Grundrente geprüft werden soll. Die SPD wollte die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, die Union war dagegen.

Knackpunkt war die Frage, ob die Leistung an eine Bedürftigkeitsprüfung geknüpft werden soll. So ist es im Koalitionsvertrag festgehalten und so fordert es die Union. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sagte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS): "Eine Einkommensprüfung im Sinne eines Freibetrages (...) könnte in Sachen Zielgenauigkeit ein guter Kompromiss sein."

Karin Dohr, ARD Berlin, zum möglichen Kompromiss bei der Grundrente

Dobrindt wirft SPD Sturheit vor

Wenig kompromissbereit klang dagegen CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er griff in der "Bild am Sonntag" erneut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an. "Die Hubertus-Heil-Konfettikanone, mit der er einfach Geld verteilen will, wird nicht abgefeuert", sagte er. Für eine praktikable Bedürftigkeitsprüfung habe die Union der SPD einen Vorschlag gemacht, der gerecht und zielgenau sei. "Ich hoffe, dass bei der SPD Vernunft vor Sturheit steht."

Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer stellte in der FAS noch einmal klar: "Für uns ist wichtig, die Leistungen auf die zu konzentrieren, die sie brauchen. Dazu muss der Zugang zur Grundrente, also die Frage, wer sie erhalten soll, geklärt werden, indem der Bedarf festgestellt wird."

Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus will ebenfalls nicht an der Bedürftigkeitsprüfung rütteln, weil "wir diese Grundrente so gerecht wie möglich machen wollen".

Streit um ein Wort

Laut Koalitionsvertrag sollen Menschen, die lange gearbeitet haben, einen Zuschlag erhalten, so dass ihre Rente zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Im Koalitionsvertrag steht aber auch, dass vorher überprüft wird, ob die Betroffenen bedürftig sind. Die SPD will darauf aber inzwischen verzichten mit dem Ziel, dass möglichst viele Menschen eine Grundrente bekommen können. Nicht geschätzte 130.000 wie mit Bedürftigkeitsprüfung, sondern bis zu drei Millionen.

Zuletzt war durchgesickert, dass zwar auf das Streitwort "Bedürftigkeitsprüfung" verzichtet, aber "das zu versteuernde Einkommen" der Betroffenen für die Berechnung der Grundrente überprüft werden könnte. Die "Bild am Sonntag" berichtete, ein aktuelles Kompromissmodell sehe für einen ledigen Rentner eine monatliche Einkommengrenze von 1300 Euro vor, für ein Ehepaar 1750 Euro.

Die Opposition bewertet den koalitionsinternen Streit unterschiedlich. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck etwa plädierte für eine beschränkte Bedürftigkeitsprüfung. "Sie sollen die Einkommensverhältnisse, wenn sie in einer Partnerschaft leben, kurz anzeigen, aber nicht die Vermögensverhältnisse aufdecken", sagte er im Deutschlandfunk. Ein solcher Kompromiss deute sich ja auch an.