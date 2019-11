Parteitag in Bielefeld Grüne debattieren über Klima und Wirtschaft

Zum Abschluss des Bundesparteitags der Grünen stehen Beratungen und Beschlüsse zum Klimaschutz und zur Wirtschaftspolitik an. Dabei könnten durchaus kontroverse Debatten aufkommen.

Das Thema Wirtschaft wird bei den Grünen nicht ohne Klima gedacht - und so endet ihr Bundesparteitag in Bielefeld mit Debatten über die beiden Themen. Parteichefin Annalena Baerbock wird die Vorstellungen der Grünen dazu in einer Rede präsentieren.

Beraten wird auch ein Leitantrag des Bundesvorstandes. Dieser sieht einen wesentlich höheren Betrag für den Einstieg in die CO2-Bepreisung vor als es die Bundesregierung plant - dies könnte zu kontroversen Diskussionen unter den Delegierten führen: Die Grünen schlagen einen Einstiegt mit 40 Euro vor, die große Koalition nur zehn Euro. Zur Entlastung der Bürger wollen die Grünen ein "Energiegeld" von 100 Euro jährlich veranschlagen.

Habeck und Baerbock mit Traum-Ergebnissen

tagesthemen 23:15 Uhr, 16.11.2019, Friederike Hofmann, WDR





Ökologische Wirtschaft und Grundsatzprogramm

Auch beim Thema Wirtschaft sind Abstimmungen angekündigt: Fest steht, dass die Partei deutlich mehr Investitionen fordert als bisher, dafür soll auch die Schuldenbremse für den Bund gelockert werden. Baerbock machte in ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz deutlich, dass es den Grünen nicht mehr genüge, nur mehr auf Umweltschutz reduziert zu werden. Man wolle einen grundlegenden Wandel hin zur ökologischen Wirtschaft, aber nicht auf Kosten des Wohlstandes.

Die Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm steht ebenfalls auf der Tagesordnung der Delegierten.

Die Grünen arbeiten mit ihrem Themenspektrum auf eine Beteiligung an einer nächsten Regierung hin: Parteichef Robert Habeck betonte in seiner Rede auf dem Parteitag, die Grünen seien keine Bürgerbewegung mehr, sondern eine ernstzunehmende politische Kraft.

Die Partei steht in Umfragen bundesweit seit längerem bei 20 Prozent, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Ihre Mitgliederzahl ist in den vergangenen zwei Jahren von 65.000 auf 94.000 gewachsen, sie erzielten Wahlerfolge in Hessen, Bayern und bei den Europawahlen. Bis auf Thüringen, konnten sie auch bei den ostdeutschen Landtagswahlen zulegen.

Doppelspitze wiedergewählt

Gestern hatten die Grünen ihr Führungsduo mit Spitzenergebnissen wiedergewählt: Baerbock erzielte mit 97,1 Prozent das beste Ergebnis, das es bei einer Vorsitzenden-Wahl der Grünen je gab. Habeck schaffte 90,4 Prozent.